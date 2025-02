BAWAG kauft Privatkunden-Sparte von Barclays mit Hengeler Mueller

Banking & Anwälte. Die BAWAG Group hat das deutsche Privatkundengeschäft von Barclays übernommen. Die deutsche Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller war behilflich.

Hengeler Mueller berät BAWAG bei erfolgreichem Vollzug des Erwerbs des deutschen Privatkundengeschäfts von Barclays, so eine Aussendung: Nach Erhalt aller regulatorischen Genehmigungen am 9. Januar 2025 hat die BAWAG Group mit HQ in Österreich demnach den Vollzug der Übernahme der Barclays Consumer Bank Europe mit Sitz in Hamburg von der Barclays Bank Ireland PLC bekannt gegeben.

BAWAG Group-CEO Anas Abuzaakouk in einem Statement dazu: „Wir freuen uns über die Übernahme des deutschen Privatkreditgeschäfts von Barclays und die vielen Möglichkeiten, die sich daraus für den Konzern ergeben. Diese Übernahme passt strategisch sehr gut zu uns, und zwar in Bezug auf das Produktangebot, die Marktpräsenz, den Kundenstamm und die Belegschaft in Hamburg, die vor allem eine starke Expertise im Kreditkartengeschäft einbringt.“

Transaktion und Team

Die Übertragung erfolgte laut den Angaben der beratenden deutschen Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller durch ein irisches Scheme of Arrangement unmittelbar gefolgt von einer grenzüberschreitenden Verschmelzung der irischen Gesellschaft auf die österreichische BAWAG.

Im Team von Hengeler Mueller für die österreichische Bank waren (M&A/Gesellschaftsrecht): Prof. Johannes Adolff (Frankfurt), Hartwin Bungert (Düsseldorf, beide Federführung), Thomas Lang (alle Partner), Lea Sophie Grohmann, Lukas Böttcher Moritz Weidemann (alle Frankfurt), Nicolas Kutscher (Berlin) (alle Senior Associates), Christian Voigt, Julia Tittel, Konrad Schäfer, Philip Falk, Moritz Bach, (alle Frankfurt, alle Associates); im Bankaufsichts- und Finanzrecht: Dirk H. Bliesener (Federführung, Partner), Martin Peters, Jan Letto Steffen (beide Counsel), Gerrit Tönningsen (Senior Associate), Maximilian Höflich, Katharina Limberger (beide Associates, alle Frankfurt); im Arbeitsrecht: Christian Hoefs (Partner), Stefan Kreß (Associate, beide Frankfurt); Steuerrecht: Markus Ernst (Partner, München), Sebastian Heinrichs (Counsel), Florian Lenhart, Maximilian Maucher (beide Associates, beide Frankfurt); IP: Matthias Rothkopf (Partner), Andrea Schlaffge (Counsel, beide Düsseldorf), Patrick M. Schmidt (Senior Associate, Frankfurt); Kartellrecht: Philipp Otto Neideck (Partner, Düsseldorf), Christian Dankerl (Counsel, Brüssel); und im Bereich Öffentliches Recht/Datenschutz: Kevin Marschhäuser und Roman P. Kalin (beide Associates in Berlin).