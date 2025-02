Health & IT: Noerr berät ]init[ AG beim Kauf von HBSN

Deutschland/Tschechien. Noerr und Kinstellar haben die ]init[ AG beim Erwerb der HBSN-Gruppe beraten. Damit entstehe ein neuer Marktführer für öffentliche IT und Healthcare.

Noerr hat mit einem Team um Christoph Thiermann die ]init[ AG für digitale Kommunikation beim Kompletterwerb der HBSN-Gruppe beraten, einem Spezialisten für digitale Transformation in der Gesundheitsbranche. Durch die Kombination entstehe ein neuer Marktführer für Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung und im Gesundheitswesen in Deutschland, so eine Aussendung. Zum tschechischen Recht hat Wirtschaftskanzlei Kinstellar als Local Counsel beraten.

Durch die Übernahme entstehe konkret eine Unternehmensgruppe mit mehr als 1.500 Mitarbeitenden an 18 Standorten. Die ]init[ AG ist ein Portfoliounternehmen von Rivean Capital und Emeram Capital Partners.

Das Beratungsteam

Das Noerr-Team hat die ]init[ AG, Rivean Capital und Emeram zu den rechtlichen Aspekten im Zusammenhang mit der Transaktion beraten. Im Team waren demnach Christoph Thiermann (Partner, Private Equity, München; Leitung) sowie (Private Equity): Sebastian Voigt (Partner, Dresden), Daniel Prexler (Associated Partner, München), Ludwig Niller (Associate, München), Teresa Seibold (Associate, München); im Arbeitsrecht: Benjamin Jahn (Partner, München); Data, Tech & Telecom: Julian Monschke (Associated Partner, Frankfurt), Fernanda Bremenkamp (Associate, Berlin); Digital Business: Torsten Kraul (Partner, Berlin); und im Steuerrecht Elmar Bindl (Partner, München) sowie Steffen Arlich (Associated Partner, München).