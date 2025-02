Ingenics holt sich mehr von Tset Software mit Taylor Wessing und Binder Grösswang

Wien. Taylor Wessing berät Ingenics beim Ausbau der Beteiligung an der Tset Software GmbH. Letztere hatte Binder Grösswang zur Seite.

Unter der Federführung des Münchener Partners Stephan Heinemann hat Taylor Wessing die Ingenics Group in Zusammenhang mit dem Ausbau ihrer Eigenkapitalbeteiligung an dem Wiener Software Entwickler Tset Software GmbH beraten, so eine Aussendung. Die Beratung schloss demnach die Neuverhandlung der Gesellschaftervereinbarung sowie weiterer Begleitdokumentationen ein. Tset Software wurde durch Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang beraten.

Die 2018 gegründete Tset Software ist auf Kosten- und Emissionstechnologien für die Fertigungsindustrie spezialisiert. Ingenics hatte sich im Juli 2024 zusammen mit weiteren Investoren wie ZF Friedrichshafen AG, Carbon Removal Partners sowie Brose Ventures an der Series A-Finanzierung des österreichischen Softwareanbieters beteiligt.

Das Beratungsteam

Die Ingenics Group mit Sitz in Ulm ist auf Unternehmensberatung, Software-Engineering und Personaldienstleistungen spezialisiert und hat rund 900 Mitarbeitende an 20 Standorten.

Im Team von Taylor Wessing Deutschland für Ingenics waren Stephan Heinemann (Federführung, Partner) und Annemarie Gebertshammer (Senior Associate) beide Corporate / M&A, München. Bei Taylor Wessing Österreich waren Philip Hoflehner (Partner) und Vanessa Gerbasich (Associate) aktiv, beide Corporate / M&A.