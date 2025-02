Rechtsinformatik-Fachkonferenz IRI§2025 startet am 19. Februar

Bei der IRI§25 geht es ab 19. Februar am Wiener Juridicum um IT-Recht in allen seinen Facetten, vom Datenschutz bis zur KI im Finanzamt. Den besten Beiträgen winkt der LexisNexis Best Paper Award.

Auf dem Programm der IRI§2025, einer Fachveranstaltung zum IT-Recht (19. bis 25.2.2025) stehen der ReMeP IRI§ Hackathon 2025, Events und Vorträge zu KI in der Öffentlichen Verwaltung, Datenschutz & Datenregulierung, Rechtsinformation und -visualisierung, Ethik und Recht, E-Government u.v.m.

Der Award

Es wird dabei der LexisNexis Best Paper Award zur Förderung der Rechtsinformatik für hervorragende Tagungsbeiträge verliehen. Kriterien für die Bewertung sind wissenschaftliche Relevanz, Aktualität, Originalität, Methodik, Anwendbarkeit sowie Struktur und Präsentation der Arbeit, so die Veranstalter (wobei der erwünschte Umfang der Arbeit mit 8 Seiten vorgegeben ist). Der Award werde von einer von den Programmverantwortlichen des IRIS bestellten Jury verliehen und vom Programmvorsitz sowie dem Sponsor LexisNexis in feierlicher Form während des IRIS25 überreicht.

In der Jury sind (voraussichtlich) Rechtsanwalt Univ.-Lektor Mag. rer.soc.oec. Dr. iur. Stefan Eder, Prof. Dr. Reinhard Riedl, Assoz.-Prof. DI Mag. Dr. Michael Sonntag, Prof. Mag. DDr. Erich Schweighofer, Univ.-Prof. Dr. Maria Wimmer und Univ.-Prof. Dr. Hans-Georg Fill.