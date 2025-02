Weiterbildung: Britta Leusing soll KI-Coach von Pinktum bändigen

EdTech & Produkte. Weiterbildungsanbieter Pinktum holt Britta Leusing als Produktmanagerin für seinen neuen „KI-Coach“.

Leusing verantworte in ihrer neuen Funktion den bevorstehenden Launch eines KI-Coachs, der die digitale Weiterbildung auf ein neues Niveau heben und Human Skills nachhaltig stärken soll, wie Pinktum in einer Aussendung verspricht. Sie berichtet an Alois Krtil, den CTO von Pinktum.

Die Laufbahn

Dr. Britta Leusing war laut den Angaben viele Jahre als Kanzlerin privater Hochschulen tätig. Als Projektleiterin für KI-Beratung im regionalen Zukunftszentrum Nord unterstützte sie mittelständische Unternehmen bei der Einführung und Implementierung von KI. Zuletzt war Leusing stellvertretende Geschäftsstellenleiterin des KI-Campus des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft, für den sie am Innovationspark für Künstliche Intelligenz (IPAI) in Heilbronn einen regionalen Hub aufgebaut habe.