Andreas Steindl wird Counsel im Vergaberechtsteam von FSM

Wien. Andreas Steindl wird Counsel im Vergaberechtsteam der Wiener Wirtschaftskanzlei FSM. Er leitete davor die Rechtsabteilung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).

Andreas Steindl (47) steigt laut einer Aussendung als Counsel bei der Wiener Anwaltskanzlei FSM Rechtsanwälte ein. Er wird demnach Teil des Vergaberechtsteams rund um die Partner Sebastian Feuchtmüller, Karlheinz Moick und Sophie Reiter-Werzin.

Nach seinem Studium und Doktorat der Rechtswissenschaften an der Uni Wien war er als Anwalt bzw. Rechtsanwaltsanwärter bei Heid Schiefer sowie Schramm Öhler und zuletzt als Leiter der Rechtsabteilung der österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) tätig.

Seine Schwerpunkte liegen laut Kanzlei in der vergaberechtlichen Beratung und Vertretung von öffentlichen Auftraggebern bei der Abwicklung von Beschaffungsvorhaben, insbesondere im Gesundheits-, IT- und Verkehrsdienstleistungsbereich sowie in der Gestaltung von Verwaltungskooperationen.

Die Statements

„Es ist uns eine große Ehre und Bestätigung, dass sich Andreas Steindl für eine Zusammenarbeit mit uns entschieden hat. Seine fachliche Expertise und seine umfassende Erfahrung im Gesundheits- und Sozialversicherungsbereich werden unser ganzes Team bereichern“, so Karlheinz Moick, Partner bei FSM.

„FSM ist für mich eine Kanzlei, die moderne juristische Beratung mit einem hohen Maß an persönlicher Betreuung und innovativer Denkweise verbindet. Ich hatte unterschiedliche Möglichkeiten und habe mich bewusst für FSM entschieden. Nun freue ich mich darauf, meine Erfahrungen und meine Leidenschaft für das Vergaberecht in ein derart kompetentes Team einzubringen“, so Andreas Steindl.