Facultas eröffnet die größte Fachbuchhandlung in Wien

Fachverlage. Nahe der Uni Wien hat facultas seine neue Fachbuchhandlung eröffnet: Ein Flagshipstore für Sprachen, Kultur- und Sozialwissenschaften, Medizin, Mathematik, Wirtschaft und Recht.

Der Umbau der Geschäftsfläche im denkmalgeschützten „Hosenträgerhaus“ ist vollendet, so Fachverlag facultas: Am 3. Februar 2025 wurde die neue Fachbuchhandlung bei der Votivkirche, nahe am Hauptgebäude der Universität Wien und der künftigen U5 Station Frankhplatz eröffnet (1090 Universitätsstraße 12).

Mit dem neuen Flagshipstore bündele facultas seine Kräfte und vereine die ehemaligen Standorte facultas Universitätsbuchhandlung am Campus und facultas im Neuen Institutsgebäude zur größten Fachbuchhandlung Österreichs.

Für Studierende und Berufsprofis

Dabei setzt facultas auf ein großes Fachsortiment für Studium & Praxis, wozu auch kompetente Beratung durch erfahrene Buchhändler:innen vor Ort komme. Die zentrale Lage wenige Gehminuten von der Universität Wien tut ein Übriges – die Zielgruppe sind Studierende sowie Berufs-Praktiker:innen in den akademischen Berufen.

Auf zwei Ebenen gibt es Studienliteratur für Studenten sowie Skripten und das facultas Schnellbindeservice. Praktiker:innen finden ein breites Sortiment an Fachliteratur, so der Fachverlag.

„Breites Sortiment mit Beratung“

Facultas-Vorstand Robert Langenberger: „Ich freue mich sehr, dass die neue Buchhandlung alles, wofür facultas steht, vereint: ein breites Fachbuchsortiment sowie Beratung auf höchstem Niveau, und das an einem wichtigen Knotenpunkt für unsere Zielgruppe.“

Fachverlag und -buchhandlung facultas gehört der ÖH an der Uni Wien und an der WU Wien und publiziert seit über 40 Jahren Studien- und Fachliteratur. Aktuell betreibt man vier Fachbuchhandlungen an universitären Standorten in Wien und Salzburg. Neben dem Literatur-, Buchhandels- und Digital-Programm zählen auch Bibliotheksbelieferung, Druckerei, Bindeservice und Kopierservice zum Angebot wissenschaftsnaher Dienstleistungen.