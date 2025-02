Johannes Greller stockt die jö-Geschäftsführung wieder auf

Wiener Neudorf. Johannes Greller (34) wird neuer Geschäftsführer des jö Bonus Clubs von REWE. Damit gibt es nach dem Abgang von Mario Günther Rauch wieder zwei jö-Chefs.

Johannes Greller (34) wird ab 1. März 2025 gemeinsam mit Nikolai Scheurecker die Geschäfte von Österreichs größtem Multipartnerkundenbindungsprogramm, dem jö Bonus Club, führen, so eine Aussendung. Scheurecker hat seit Herbst 2024 allein die Geschicke bei jö gelenkt, seit Mario Günther Rauch aus der Geschäftsführung ausgeschieden ist.

Besetzung aus dem Konzern

Johannes Greller startete 2019 seine Karriere bei der REWE Group im Bereich Inhouse Consulting und war als Projektleiter maßgeblich an der Einführung des BILLA Kaufleutemodells und als Programmleiter zur Optimierung der Frische Supply Chain beteiligt, wie es heißt. Er hat in Wien und Rotterdam International Management studiert und war vor seinem Eintritt in die REWE Group fünf Jahre beim internationalen Beratungsunternehmen PwC Strategy& für den Bereich Lebensmittelhandel zuständig.

2022 wurde Greller bei der REWE Group zum Bereichsleiter für Inhouse Consulting Handel International ernannt, übernahm die Durchführung zahlreicher Consulting Projekte und begleitete strategische Prozesse. So war Johannes Greller als Co-Programm-Leiter für eine länderübergreifende IT-Transformation sowie für die Synchronisierung eines internationalen Projekts zur Entwicklung zukunftsfähiger CRM-Capabilities und Tools verantwortlich.

Die Aufgaben

Johannes Greller werde als neuer jö-Geschäftsführer für die Ressorts Corporate Communication, Marketing, CRM & Programm Management sowie Business Development verantwortlich zeichnen und zusammen mit Nikolai Scheurecker (36) die Geschäftsführung stellen. Scheurecker führt weiterhin die Ressorts Analytics & Technology, Retail Analytics, Zentrales Kundenservice sowie Finance & Compliance.

Das Statement der Zentrale

„Ich freue mich, Johannes Greller als neuen Geschäftsführer vom jö Bonus Club willkommen zu heißen. Seine umfangreiche Erfahrung und Expertise machen ihn zur idealen Besetzung. Gemeinsam mit Nikolai Scheurecker wird er entscheidend dazu beitragen, den jö Bonus Club nachhaltig weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass die Zusammenarbeit der beiden Geschäftsführer neue Impulse setzen und unsere Innovationskraft stärken wird und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft“, so Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG.