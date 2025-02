Schindhelm hat neuen Standort und neue Chefin in Hamburg

Hamburg/Linz. Saxinger Schindhelm Services, ein Bündnis europäischer Wirtschaftskanzleien, hat einen neuen Standort in Hamburg eröffnet.

Laut einer Veröffentlichung hat die Saxinger Schindhelm Services SE, Allianz europäischer Wirtschaftskanzleien, am 1.2.2025 den neuen Standort in Hamburg eröffnet. Insgesamt verfüge man nun über 230 Juristen an 26 Standorten in 13 Ländern. In Österreich ist die Kanzlei-Allianz durch das Gründungsmitglied Saxinger mit Hauptsitz in Linz vertreten.

Der neue deutsche Standort

Die Leitung des neuen Büros in der Hansestadt übernimmt laut den Angaben Schindhelm Rechtsanwältin und Partnerin Viola Rust-Sorge. Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit liegen in den Bereichen Arbeitsrecht, IP / IT, Prozessführung / Streitbeilegung, Vertragsrecht und Vertrieb.