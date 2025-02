Austrian Standards baut um: „Standards Affairs“ und „Standards“ neu

Wien. Karl Grün übernimmt bei Austrian Standards die neugegründete Stabsstelle „Standards Affairs“. Florian Wollner wird Leiter des neugegründeten Bereichs „Standards“.

Karl Grün (59), seit November 2023 Deputy Managing Director Austrian Standards, übernimmt laut einer Aussendung die neugegründete Stabsstelle „Standards Affairs“. Florian Wollner (40), zuvor Head of Sales, wird Leiter des neugegründeten Bereichs „Standards“, der „Standards Development“ sowie „Production“ umfasst.

„Entsprechend der europaweit sich in Veränderung befindlichen Standardisierungslandschaft richtet sich Austrian Standards weiterhin in Richtung Zukunft aus. Wir wollen als dynamische Organisation der zunehmenden Bedeutung von Standards für den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen Rechnung tragen“, so Valerie Höllinger, CEO von Austrian Standards dazu.

Die Werdegänge

Karl Grün ist seit November 2023 als Deputy Managing Director für Austrian Standards tätig und wird nun Leiter der neugegründeten Stabsstelle „Standards Affairs“. Der promovierte Physiker ist seit 30 Jahren für Austrian Standards tätig und davon 21 Jahre Director Standards Development.

Florian Wollner übernimmt die Leitung des neu geschaffenen Bereichs „Standards“ mit den Abteilungen „Standards Development“ und „Production“. Wollner ist seit sechs Jahren im Management-Team von Austrian Standards tätig und leitete seit 2019 den Bereich Sales. Zuvor war er unter anderem Geschäftsführer der Smurfit Kappa Wellkart GmbH in Hörsching.