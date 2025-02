Grenzüberschreitende virtuelle Teams im Arbeits- und Steuerrecht: Webinar

Global Mobility Services. Was es aus steuerlicher und sozialversicherungsrechtlicher Sicht bei grenzüberschreitenden Online-Teams zu beachten gilt, behandelt ein KPMG-Webinar im März.

Die Dos & Don‘ts bei grenzüberschreitenden virtuellen Teams – vor allem aus der Sicht des Arbeitsrechts und der Sozialversicherung – ist Thema des „Online Tax Talk“ (vulgo Webinar) von KPMG am 4.3.2025.

Die Inhalte

Grundsätzlich befindet sich die Arbeitswelt im Wandel – und der „New Way of Work“ ist bereits das „New Normal“, so KPMG in einer Klienteninformation. Die virtuelle Zusammenarbeit ist weit verbreitet, doch gelte es mit den rechtlichen Risiken und Compliance-Themen umzugehen. Diese werden bei dem Webinar u.a. mit einer Case Study beleuchtet. Die Vortragenden sind Christiane Bischoff und Angelika Schlögl-Jettmar, beide KPMG Austria.