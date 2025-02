OBI übernimmt 11 Schweizer Märkte von Migros: Die Berater

Retail & Anwälte. Die Schweizer Kanzlei Schellenberg Wittmer hat OBI bei der Übernahme von 11 Franchise-Märkten von Migros beraten. Auch Wenger Plattner war tätig.

Die Schweizer Wirtschaftskanzlei Schellenberg Wittmer hat die Baumarktgruppe OBI bei der Übernahme der OBI Märkte vom Schweizer Handelsriesen Migros beraten, wie sie in einer Veröffentlichung dazu festhält.

Im Team für Obi waren Oliver Triebold, Elia Schunck, Michael Erben, Jonas Rahm und Maya Melles (alle Corporate/M&A), sowie Josef Caleff und Klaudia Bibaj (beide Real Estate), Michael Hess, Petra Spring und Ruba Kassem (alle Arbeitsrecht), Michael Nordin, Roland Wild und Tabea Bänteli (alle Steuerrecht), David Mamane und Amalie Wijesundera (beide Wettbewerbsrecht) sowie Philipp Groz (IP).

Migros wurde von Urs Reinwald beraten, Partner bei der Wirtschaftskanzlei Wenger Plattner im Büro Küsnacht-Zürich.

Die Expansion

Laut den Angaben übernimmt die OBI Gruppe die vom Franchisepartner Migros geführten OBI Märkte: Sämtliche bisher im Franchise-System betriebenen Schweizer OBI Märkte werden damit ab 1. April 2025 in Eigenregie weitergeführt werden. Das betrifft insgesamt 11 Standorte. Inkludiert ist dabei auch ein neuer Baumarkt in Agno im Tessin, der sich aktuell im Umbau befindet. Darüber hinaus expandiere OBI durch die Übernahme zweier Do it + Garden Filialen in der Westschweiz.