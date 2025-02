Susanna Falkenburg wird ständige Substitutin bei E+H in Graz

Wirtschaftskanzleien. Susanna Falkenburg ist jetzt Anwältin bei Kanzlei E+H. Sie ist als ständige Substitutin in der Praxisgruppe Corporate + M&A am Standort Graz tätig.

Die Anwaltskanzlei E+H meldet in einer Aussendung die Eintragung von Susanna Falkenburg (30) als neue Anwältin. Sie wird demnach als ständige Substitutin am Standort in Graz als Teil der Praxisgruppe Corporate + M&A tätig sein.

Falkenburg ist laut den Angaben auf Gesellschafts- und Unternehmensrecht sowie auf M&A-Transaktionen spezialisiert. Sie studierte an der Uni Graz, wo sie sich auf Wirtschaftsrecht spezialisierte, und absolviert derzeit ein postgraduales Masterstudium in Immobilienmanagement und Bewertung an der TU Wien.

Die Statements

„Ich freue mich sehr, weiterhin für das E+H Team tätig zu sein und meine Expertise in den spannenden Bereichen Corporate und M&A sowie Venture Capital nunmehr als selbständige Rechtsanwältin einzubringen. Dabei möchte ich vor allem praxisorientierte Lösungen für unsere Mandanten entwickeln“, so Susanna Falkenburg.

Peter Winkler, Co-Head der Praxisgruppe Corporate + M&A: „Susanna Falkenburg hat sich bereits als Rechtsanwaltsanwärterin durch ihre juristische Kompetenz, ihr Engagement und ihre lösungsorientierte Herangehensweise ausgezeichnet. Wir freuen uns, dass wir diese Zusammenarbeit nunmehr auf einer neuen Basis fortsetzen und verstärken können.“