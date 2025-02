ESG-Kurs für Marketeers: „Unlautere Werbung vor allem durch Unwissen“

Weiterbildung. Am 10. März 2025 startet der Marketing Club Österreich wieder das Weiterbildungsformat „Certified Sustainability Expert“. Dieses behandelt das Thema ESG in Marketing und Kommunikation.

Am 10. März 2025 startet zum dritten Mal wieder das Weiterbildungsformat „Certified Sustainability Experts-Program“ des Marketing Club Österreich. Dieses behandelt die Themen ESG und Nachhaltigkeit in den Bereichen Marketing und Kommunikation.

„Eine Untersuchung der EU-Kommission hat ergeben, dass etwa die Hälfte der Umweltaussagen in der Werbung und Kommunikation unwahr oder irreführend sind. Ich glaube, dass unlautere Werbung im Umweltbereich vor allem auf mangelndes Wissen zurückzuführen ist. Denn das Thema ESG mit all seinen gesetzlichen Verankerungen und Regulierungen ist extrem komplex“, so Regina Loster, Geschäftsführerin des Marketing Club Österreich.

Hier will der Marketing Club Österreich mit der Weiterbildung ansetzen: Behandelt werden laut einer Aussendung Themen wie nationale und EU-Gesetzgebung bezüglich Green Washing, die Grundelemente von Green Marketing und das Erstellen von Nachhaltigkeitsberichten. „Mit einer Kombination aus Micro-Learning im Online-Lernportal, Live-Webinaren und vertiefenden Präsenzmodulen sorgen wir für einen optimalen Praxistransfer“, so Lehrgangsleiterin Barbara Niederschick.

Live-Webinare oder Präsenztermine

Die Weiterbildung wird in zwei verschiedenen Formaten angeboten:

Die Schiene „Sustainable Marketing & Communications Overview“ bietet laut den Angaben in acht Live-Webinaren Grundlagenwissen über relevante ESG-Themen in Marketing und Kommunikation.

Das Format „Sustainable Marketing & Communications Advanced“ geht demnach einen Schritt weiter und behandelt neben den acht Live-Webinaren in zwei Präsenz-Seminaren in Wien anhand von Praxisbeispielen Tools für eine Implementierung entsprechender Maßnahmen.

Abgeschlossen werden die Kurse laut den Angaben mit einer Teilnahmebestätigung. Laut Marketing Club Österreich besteht darüber hinaus die Möglichkeit der Zertifizierung als „Corporate Sustainability & ESG Beauftragte:r“ nach Austrian Standards.