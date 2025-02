Freshfields berät Klinik-Gruppe Schön bei 865 Mio. Euro-Finanzierung

Healthcare & Finance. Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die Schön Klinik SE mit 64 Standorten bei einer Finanzierung in Höhe von 865 Millionen Euro beraten.

Die private deutsche Klinikgruppe Schön (Hauptsitz in München) betreibt mit rund 13.800 Beschäftigten 17 Kliniken sowie 47 Ambulanzen und weitere Einrichtungen. Die aktuelle Transaktion bestand laut einer Aussendung der beratenden Kanzlei aus dem „Repricing“ der bestehenden 350 Millionen Euro Tranche des Term Loan B der Schön Klinik, kombiniert mit einem „Upsize“ in Höhe von 335 Millionen Euro. Zusätzlich habe sich die Schön Klinik eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 180 Millionen Euro gesichert.

Der Erlös aus der erhöhten Term Loan Tranche werde hauptsächlich zur Rückzahlung bestehender Finanzverbindlichkeiten, einschließlich des Konsortialkredits der Schön Klinik, verwendet. Freshfields berate Schön regelmäßig, u.a. im Zusammenhang mit dem syndizierten Kredit in Höhe von 575 Millionen Euro sowie dem 350 Millionen Euro Term Loan B und dessen erstem Repricing im Jahr 2024.

Das Beratungsteam

Im Freshfields-Team waren u.a. Partner Frank Laudenklos, Counsel Alexander Pospisil sowie Associates Lucas Lengersdorf, Alexander Bräuer und Thilo Köhler (alle Finance, Frankfurt) sowie zum englischen Recht Partner Aled Batey, Senior Associate Christina Banz und Associate Eleanor Piggott (alle Finance, London).