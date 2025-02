Neuer „Master Legal Tech“ von deutscher Fernuni Wings startet

Wismar. Der Einsatz von Legal Bots, Dokumentengeneratoren und Smart Contracts ist in Großkanzleien bereits etabliert, so die Fernuni Wings: Sie startet dafür ein Studienangebot.

Die Digitalisierung verändert juristische Prozesse grundlegend, heißt es in einer Aussendung. Fachleute, die Legal Tech Tools bedienen und individuell anpassen können, fehlen laut der Uni allerdings oft noch. Deshalb habe Wings – der Fernstudienanbieter der deutschen Hochschule Wismar – den neuen, berufsbegleitenden Onlinestudiengang Master Legal Tech entwickelt.

„Wir stehen mit Digitalisierung und KI vor einer Revolution in der Rechtswissenschaft und vor allem in der Rechtsberatung. Juristen werden lernen müssen, mit KI-Systemen genauso zu arbeiten, wie mit dem BGB“, so Andreas Steininger, Professor für Wirtschaftsrecht und Studiengangsleiter des Master Legal Tech. Das BGB ist das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch, vergleichbar dem Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) in Österreich.

Das Programm

Das neue Onlinestudium vereine die Fachrichtungen Jura und Informatik. Die Fernstudierenden sollen das nötige Wissen erwerben, um die technischen Prozesse im Hintergrund der Programme anzulegen, zu optimieren und zu lenken. Dafür eignen sie sich grundlegende Programmierkenntnisse an, beschäftigen sich mit Fragestellungen des Wirtschaftsrechts, der Informatik u.a.

Arbeitsplätze sollen die Absolventinnen und Absolventen in großen Anwalts- und Steuerberatungskanzleien, in Unternehmen oder Versicherungsgesellschaften finden. Das viersemestrige berufsbegleitende Masterstudium schließt mit dem Hochschulabschluss Master of Laws (LL.M.) ab. Es ist 90 ECTS-Punkte wert, Unterrichtssprache ist Deutsch und der nächste Start erfolgt laut Veranstalter im Wintersemester 2025.