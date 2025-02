card complete geht mehrheitlich an Eavista von Arif Babayev

Payments. UniCredit Bank Austria und RBI verkaufen ihre card complete-Anteile an Eavista aus UK. Die beiden Banken bieten stattdessen eigene Kreditkarten an.

Die UniCredit Bank Austria AG und Raiffeisen Bank International AG (RBI) verkaufen ihre Anteile am Zahlungsdienstleister card complete, so eine Aussendung. Damit erhalte die card complete Service Bank AG, ein führender Anbieter von Kreditkarten- und Zahlungslösungen für Privat- und Firmenkunden in Österreich, eine neue Mehrheitseigentümerin.

Konkret übernimmt die EAVISTA Beteiligungsverwaltungs GmbH die Anteile von UniCredit Bank Austria (50,1 Prozent) und RBI (25 Prozent) wodurch Eavista künftig 75,1 Prozent von card complete halten werde. 24,9 Prozent verbleiben bei der AVZ Privatstiftung. Der Abschluss des Anteilsverkaufs soll nach Genehmigung der Aufsichtsbehörden abgeschlossen werden.

Der neue Haupteigentümer

Die EAVISTA Beteiligungsverwaltungs GmbH steht laut den Angaben im Eigentum von Arif Babayev, britischer Unternehmer mit kasachischen Wurzeln und Mitbegründer der in Großbritannien ansässigen DNA Payments Limited. Die neue Partnerschaft vereine die etablierte Marktposition von card complete mit der Expertise in Fintech-Innovation des neuen Eigentümers. Das im Jahr 2018 von Arif Babayev und Nurlan Zhagiparov gegründete Fintech DNA Payments ist vor allem auf die Betreuung kleiner und mittlerer Unternehmen in Großbritannien spezialisiert.

BA und RBI bieten künftig eigene Kreditkarten an

Im Zuge der Transaktion werden UniCredit Bank Austria und Raiffeisen Bank International ihren jeweiligen Kund:innen in Zukunft Kreditkarten direkt anbieten: card complete und die beiden bisherigen Eigentümerbanken (UniCredit Bank Austria und Raiffeisen Bank International) haben demnach entsprechende Vereinbarungen getroffen, die ausschließlich die Kreditkartenportfolios von UniCredit Bank Austria und Raiffeisen Bank International betreffen. Alle anderen Kartenportfolios, wie ÖAMTC, Miles&More, Diners Club uvm. bleiben unverändert im Bestand von card complete.

Auf die grundlegende Geschäftsstrategie von card complete als Karten-Komplettanbieter haben diese Änderungen keinerlei Auswirkungen, heißt es: Man biete auch in Zukunft sowohl Zahlungslösungen für Händler:innen als auch Kreditkarten für Privat- und Firmenkund:innen an, wobei IT-Sicherheit und -Zuverlässigkeit auch in Zukunft höchste Priorität hätten. Auf dem Foto sind die card complete-Vorständ:innen Robert Wieselmayer, Petra Schmidt und Robert Fritz zu sehen.

Die Statements

„Die Transaktion ist ein großer Schritt sowohl für uns als auch für card complete. Sie erweitert unsere Aktivitäten auf einen wichtigen deutschsprachigen Markt. card complete ist einer der österreichischen Marktführer für bargeldlosen Zahlungsverkehr und hält signifikante Marktanteile in einem sehr attraktiven österreichischen Geschäftsbereich. Dieser Erfolg erstreckt sich über die letzten 40 Jahre mit einem hohen Vertrauen in die Marke. Wir sind auch davon überzeugt, dass wir technologische Innovationen in card complete einbringen, neue Produkte schaffen und neue Märkte für das Unternehmen erschließen können. Außerdem freuen wir uns schon jetzt auf die zukünftige Zusammenarbeit mit einem großartigen Team bei card complete sowie mit der AVZ Privatstiftung“, so Arif Babayev und Nurlan Zhagiparov, Geschäftsführer von Eavista und Gründer des britischen Zahlungsdienstleistungsunternehmens DNA Payments Limited.

„Wir haben heute den Grundstein für eine innovative und erfolgreiche Zukunft gelegt“, wird Robert Wieselmayer, CEO von card complete zitiert: „Mit Eavista haben wir einen erfahrenen und innovativen Partner an unserer Seite, der uns ideal ergänzt und mit uns die Vision, Großartiges zu schaffen, teilt. Wir sind bereit, gemeinsam den nächsten Schritt unserer Unternehmensentwicklung zu gehen und die Marktposition von card complete auszubauen und zu stärken – sowohl bei Akzeptanzlösungen als auch bei Kreditkarten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam Erfolgsgeschichte zu schreiben.“

„Wir glauben an card complete und die Wachstumschancen eines unabhängigen Zahlungsdienstleisters. Insbesondere in der neuen Partnerschaft mit Arif Babayev wird card complete ihr Potenzial voll ausschöpfen. Als österreichischer Aktionär ist es uns ein besonderes Anliegen, unser Bekenntnis zum Standort Wien und zu den qualifizierten Mitarbeiter:innen zu unterstreichen. Daher steht die AVZ voll hinter dem Unternehmen und bleibt weiterhin beteiligt“, so Alexander Wolfgring, AVZ Privatstiftung.