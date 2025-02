Christian Rösner-El-Heliebi wird Generalsekretär der PVÖ-Pensionisten

Wien. Der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) mit 280.000 Mitgliedern ernennt Christian Rösner-El-Heliebi (51) zum Generalsekretär.

Christian Rösner-El-Heliebi, ein ehemaliger leitender Redakteur bei der Wiener Zeitung, folgt als Generalsekretär des PVÖ und Chefredakteur der Verbandszeitschrift „UG“ (Unsere Generation) auf Andreas Wohlmuth, der sich nach 35 Jahren Tätigkeit zurückgezogen habe.

Organisation und Aufgaben

Der PVÖ, der 2024 sein 75-jähriges Bestehen gefeiert hat, hat rund 280.000 Mitglieder und war bis zum Jahr 2012 eine offizielle Nebenorganisation der SPÖ; Präsident des PVÖ ist Peter Kostelka. Im Gegensatz zu früheren Zeiten sieht sich der PVÖ heute der Partei als bloß inhaltlich verbunden. Der ÖVP Seniorenbund (300.000 Mitglieder) ist dagegen weiterhin eine offizielle Teilorganisation seiner Partei.

Ziele des neuen PVÖ-Generalsekretärs Rösner-El-Heliebi sind laut den Angaben ein moderneres, zeitgemäßeres Verständnis für das Thema Pension in der Bevölkerung, zeitgerechte Vorbereitung auf diese nachberufliche Lebensphase sowie den Kampf gegen Altersdiskriminierung, Altersarmut und Alterseinsamkeit. Außerdem gebe es viel zu tun in Sachen Aufwertung des Pensions-Images: Weg von Passivität und Bedürftigkeit, hin zur Freude über die „Karriere“ des neuen Lebensabschnitts, so Rösner-El-Heliebi.