Deloitte will mehr Skill-based Business: Webinar

Wien. Am 13. März 2025 laden Beratungsunternehmen Deloitte Österreich und Workday zu einem Webinar mit dem Titel „Die Skill-basierte Organisation in der Praxis“.

In einem Webinar am 13. März 2025 behandeln Deloitte Österreich und Workday das Thema „Die Skill-basierte Organisation in der Praxis“. Laut der Ankündigung behandelt das Webinar dabei häufige Problemfelder, wie zum Beispiel das Identifizieren und Nutzen der richtigen Kompetenzen und Skills – insbesondere in der Fertigungsindustrie.

Die Details

Das Webinar startet um 11:00 Uhr und findet online via Zoom statt. Nach einer Einführung über Skill-basierte Organisationen und ihre Herausforderungen in der Umsetzung, stehen laut den Veranstaltern Praxisbeispiele und eine Fragerunde auf dem Programm.