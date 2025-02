Junge Projektmanager gesucht: Ayleen Cis leitet pma young crew

Wien. Die Vereinigung Projekt Management Austria (pma) ernennt Ayleen Cis zur Vorsitzenden der Nachwuchs-Organisation pma young crew.

Die pma young crew positioniert sich als Plattform und Community für junge Projektmanager:innen bis 30 Jahre, so eine Aussendung. „Als Teil der pma – Projekt Management Austria – unterstützen wir beim Karrierestart und geben exklusive Insights in die Welt des Projektmanagements“, so Ayleen Cis. Sie hat kürzlich den Vorsitz der pma young crew ehrenamtlich übernommen.

Die Laufbahn

Nach ihrem Masterstudium an der IMC FH Krems im Bereich Management von Gesundheitsunternehmen war Ayleen Cis laut den Angaben sechs Jahre im Consulting einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Anm.d.Red.: BDO) tätig. Seit Februar 2025 arbeitet sie als Business Development Manager bei einem Betreiber von privaten Gesundheitseinrichtungen in Österreich.

Gedacht ist pma young crew laut Aussendung als Netzwerk für junge Projektmanager:innen in Österreich bis 30 Jahre in Österreich. Damit will man neuerdings noch jünger werden: Früher lag die Altersgrenze bei 35 Jahren. Jedenfalls sollen Berufseinsteiger:innen beim Karrierestart mit speziellen Angeboten und Events unterstützt werden, wie es heißt.

Projekt Management Austria sieht sich mit rund 1.300 Mitgliedern als größte österreichische Projektmanagement-Vereinigung. Die Ziele sind die Qualitätssicherung von Projektmanagement und die Anerkennung sowie Weiterentwicklung des Berufsbilds „Projektmanager:in“. Die Organisation ist Mitglied der International Project Management Association (IPMA) und offizielle IPMA Zertifizierungsstelle.

Das Statement

„Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Igor Martinović und Valerie Rapatz das Management Board der pma young crew zu bilden. 2025 haben wir viel vor! So wollen wir mehr junge Menschen im Projektmanagement empowern, gemeinsam wachsen und den Austausch fördern“, so Cis. Ihr Aufruf an Unternehmen und Organisationen: „Wenn Sie junge Projektmanager:innen in Ihren Teams haben, für die unsere Events interessant sind, oder wenn Sie Ihr Unternehmen vorstellen möchten, nehmen Sie mit der pma young crew Kontakt auf! Auf diesem Weg auch ein herzliches Dankeschön an Projekt Management Austria für das Vertrauen und die Möglichkeit, in dieser großartigen Community mitzugestalten!“