Steuerberater für Ärzte und Immos: Michael Nester wird Partner bei TPA

Steuerberater. Die TPA Steuerberatung in Wien ernennt Michael Nester (37) zum Partner. Er ist u.a. im Führungsteam der neuen Ärzte-Unit „Leonhart TPA“.

Die TPA Steuerberatung in Wien hat per 1.1.2025 mit Michael Nester einen neuen Partner, gibt die Kanzlei in einer Aussendung bekannt. Der Steuerberater ist seit 2012 bei TPA an Bord und hat laut den Angaben bereits während seines BWL-Studiums an der WU seinen Fokus auf Steuerrecht gelegt. Nester schloss außerdem den Speziallehrgang für Finanzstrafrecht an der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW) ab.

In der Chefetage von Leonhart TPA

Während seiner Tätigkeit habe Nester sich intensiv auf die Bereiche Konzern- und Immobilienbesteuerung, gemeinnützige Wohnbauvereinigungen sowie Privatstiftungen spezialisiert. Darüber hinaus ist er seit 2024 im Führungsteam der auf medizinische Berufe spezialisierten Kanzlei „Leonhart TPA“. Die Steuerberatungskanzlei TPA hat den Branchenkollegen Leonhart Ende 2024 übernommen.

Das Statement

TPA Partnerin Anja Cupal: „Sein Engagement, sein Fachwissen und sein Teamgeist haben ihn zu einer unverzichtbaren Säule unseres Unternehmens gemacht. Wir freuen uns, ihn nun in der Partnerrolle willkommen zu heißen und gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen.“