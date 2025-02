Gutachten für Gerichtsverfahren erstellen: Neues Handbuch

Sachverständige & Gutachten. Vor Gericht spielen Gutachten oft eine entscheidende Rolle. Ein Handbuch widmet sich in neuer 4. Auflage dem Thema. Vier Richter haben es verfasst.

„Sachverständige und ihre Gutachten: Handbuch für die Praxis“ ist nun in der 4. Auflage erschienen. Neben ihrem Wissen im jeweiligen Spezialgebiet müssen Sachverständige zunehmend auch über fundiertes rechtliches Grundlagenwissen verfügen, heißt es beim Verlag Manz. Das Handbuch soll den Praktikern Wissen über Funktion, Wesen, Bedeutung und Formen des Sachverständigenbeweises vermitteln.

Der Inhalt

Dabei werden Rechtsquellen, Standesrecht, das Verhältnis Richter – Sachverständige, aber auch die Rolle von Privatgutachten, diverse privatrechtliche Einzelfragen und last but not least Haftung und Honorar der Sachverständigen beleuchtet.

Neu in der 4. Auflage ist laut Verlag die Zuschlagsverordnung 2023 sowie eine neue Stundengebühr für psychiatrische Sachverständige. Außerdem enthält das Handbuch laut Verlag die wichtigsten Gesetzestexte und Musterbriefe.

Die Autoren