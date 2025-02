Juridicum: Olaf Riss wird Professor für Zivilrecht

Wien. Olaf Riss ist neuer Professor für Zivilrecht am Juridicum. Er forscht zu Sachen-, Kreditsicherungs-, Insolvenz-, Bankvertrags- und Finanzmarktrecht.

Am Juridicum der Uni Wien hat Olaf Riss seine Professur am Institut für Zivilrecht angetreten. Laut einer Aussendung forscht er u.a. zu Sachen-, Kreditsicherungs-, Insolvenz-, Bankvertrags- und Finanzmarktrecht, AGB- und Verbraucherrecht sowie zu Bestand- und Bauträgervertragsrecht.

Riss studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien. Danach war er Assistent am Institut für Zivilrecht und absolvierte den postgradualen Universitätslehrgang Informations- und Medienrecht. Seit 2006 ist er Senior Researcher am Institut für Europäisches Schadenersatzrecht der ÖAW und der Uni Graz. Von 2012 bis 2016 war Riss Rechtsanwaltsanwärter und Rechtsanwalt in Wien. Von 2014 bis 2019 war er Professor für Zivilrecht an der Uni Linz sowie von 2019 bis 2025 Professor für Wirtschaftsprivatrecht an der Uni Klagenfurt.

Das Statement

„Das Bild davon, was Juristen tun, ist oft geprägt von der Medienberichterstattung und von Spielfilmen. In einer Konfliktsituation setzen sie sich für die eine oder andere Seite ein. Hierin liegt ein wichtiger, aber nur ein kleiner Ausschnitt unserer Tätigkeit. Den wichtigsten Beitrag leisten Juristen in meinen Augen, indem sie jene Regeln designen, nach denen unser aller Zusammenleben funktionieren soll. Sind diese Regeln gut durchdacht, entstehen Konflikte gar nicht erst. An diesem Ziel versuche ich meine Forschung auszurichten“, so Olaf Riss.