Steuerberaterin Paula Timofte wird Partnerin bei Kanzlei Artus

Wien/Baden. Bei der ARTUS Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung steigt Paula Timofte in die Führungsebene auf. Ihre Themen sind u.a. KMU, Immobilien und Influencer.

Paula Timofte wurde mit Februar 2025 als Equity Partnerin in den Führungskreis des Unternehmens aufgenommen, so eine Aussendung der Kanzlei Artus. Mit ihr werde künftig eine Steuerberaterin als weitere Führungskraft aus den eigenen Reihen an der Spitze des Unternehmens stehen. Sie begann 2018 ihre Karriere am Standort Baden als Berufsanwärterin.

Die Aufgaben

Timoftes Themen sind KMU-Beratung, der Immobilienbereich, die Startup-Beratung und Gründungen; sie hat laut den Angaben ihren Fokus auch auf Nischenbranchen wie die Beratung von Frauen gelegt und sich zudem auf die Beratung von Content Creators und Influencern spezialisiert.

2021 übernahm Paula Timofte die Leitung des KMU-Teams in Niederösterreich, im Folgejahr wurde sie zur Steuerberaterin bestellt. „Mit Paula Timofte gewinnen wir eine Partnerin, die nicht nur tief in der Materie steckt, sondern auch mit Weitblick agiert und die Digitalisierung in der Steuerberatung aktiv mitgestaltet“, so Tomislav Stipic, Partner bei Artus.