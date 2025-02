SV Hotel AG übernimmt sechs Marriott-Standorte mit Hogan Lovells

Tourismus & Anwälte. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells hat die Schweizer SV Hotel AG bei der Betriebsübernahme von sechs Marriott International Hotels von Vastint beraten.

Die Kooperation mit dem internationalen Immobilienunternehmen Vastint umfasse vier Moxy Hotels und zwei Häuser der Marke Residence Inn by Marriott an den Standorten Berlin, Dortmund, Dresden und Essen, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei Hogan Lovells. Damit erweitere SV Hotel ihr Portfolio von aktuell 23 auf 29 Hotels und stärke die Präsenz auf dem deutschen Markt. Außerdem baue der Klient seine Rolle als führender Betreiber von Moxy und Residence Inn Hotels in Deutschland aus.

Klient und Team

SV Hotel gehört zur Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe SV Group mit Sitz in Dübendorf bei Zürich. Hogan Lovells war mit Partner Marc P. Werner, Leiter der globalen Hotels, Leisure & Gaming Group, für die Vertragsverhandlungen im Einsatz. Im Team waren auch Marc P. Werner (Partner, Frankfurt) und Ulrike Janssen (Counsel, München), beide Immobilienwirtschaftsrecht / Hospitality.