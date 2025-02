Wiener Neugeborenen-Simulator geht an norwegische Laerdal mit CMS-Hilfe

Health & Anwälte. Laerdal Medical übernimmt mithilfe von CMS die Wiener SIMCharacters GmbH: Letztere produziert Neugeborenen-Simulatoren.

Wirtschaftskanzlei CMS hat Laerdal Medical AS aus Norwegen bei der Übernahme von SIMCharacters aus Wien beraten: Laerdal Medical ist ein internationaler Anbieter von Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen.

Die Neugeborenen-Simulatoren

Die SIMCharacters GmbH ist Anbieter von Neugeborenen-Simulatoren für den medizinischen Trainingseinsatz: Es handelt sich dabei nicht um rein digitale Simulatoren, sondern angreifbare Tools für das physische Training, eine Kombination aus Hard- und Software. Dazu gehören „Emily“ (auf der Website als „weltweit fortschrittlichster Neugeborenensimulator für interdisziplinäre Teamtrainings in der Neonatologie“ beworben) oder „Paul“ („weltweit kleinste high-end Patientensimulator für hochrealistische Trainings in der Frühgeborenenmedizin“).

SIMCharacters – High Emotion Simulation wurde 2012 mit einem Team aus Neonatologen und Pflegepersonal für Neugeborene, biomedizinischen Ingenieuren, Hardware- und Softwareentwicklern und Spezialeffektdesignern gegründet, heißt es weiter. Laerdal Medical habe eine langjährige Beziehung zu SIMCharacters, da das Unternehmen zuvor als Vertriebspartner tätig war. Mit der Übernahme werde SIMCharacters nun als Teil der globalen Organisation von Laerdal tätig sein, was größere Synergien und Innovationen in der Gesundheitssimulation ermögliche, insbesondere in den Bereichen Neonatologie und Kinderheilkunde.

Das Beratungsteam

Die Transaktion wurde CMS Austria und CMS Norway unterstützt, so eine Aussendung. Das CMS Team wurde von Florian Mayer, Partner für Corporate/M&A bei CMS Österreich, und Espen Debes, Partner für Corporate/M&A bei CMS Norwegen, geleitet. Florian Mayer: „Wir freuen uns, Laerdal Medical bei dieser bedeutenden Akquisition beraten zu haben. Diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt im strategischen Wachstum von Laerdal Medical und ermöglicht die nahtlose Integration von SIMCharacters in seine globalen Aktivitäten.“

Im Team von Team CMS Reich-Rohrwig Hainz (Austria) waren: Florian Mayer (Lead Partner; M&A), Anna Hiegelsperger (Lead Associate; M&A), Gabriela Staber (Partner; IP, Life Sciences & Healthcare), Isabella Redl (Associate; IP, Life Sciences & Healthcare), Robert Keisler (Partner; Public Commercial Law), Daniela Krömer (Partner; Employment Law), Dieter Zandler (Partner; Competition and Trade), Alexander Sommergruber (Associate; Competition and Trade), Andreas Lichtenberger (Attorney-at-law; Data Protection, Commercial Law), Bernhard Oreschnik (Attorney-at-law; Tax Law), Marco Steiner-Selenic (Attorney-at-law, M&A) und Rebecca Herlitz (Associate; M&A).

Im Team von CMS Kluge (Norway) waren Espen Debes (Lead Partner; Corporate/M&A) und Anne Louise Finnerud (Associate; Corporate/M&A).