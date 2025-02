Fraunhofer: Constantin Häfner neuer Vorstand für Forschung und Transfer

München. Der Laserphysiker Constantin Häfner ist neuer Vorstand für Forschung und Transfer beim Forschungsriesen Fraunhofer. Er ist seit 2019 Leiter des Aachener Lasertechnik-Instituts.

Am 17. Februar 2025 hat Constantin Häfner sein neues Amt als Vorstand für Forschung und Transfer bei der Fraunhofer-Gesellschaft angetreten. Der Fraunhofer-Senat hatte ihn laut einer Aussendung in seiner Sitzung am 12. Juni 2024 zum neuen Vorstandsmitglied gewählt. Seit 2019 ist der Laserphysiker geschäftsführender Leiter des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT in Aachen.

Das Vorstandsressort Forschung und Transfer ist laut den Angaben verantwortlich für die forschungsstrategische Ausrichtung der Organisation und hat die Aufgabe, die Verwertung wissenschaftlicher Ergebnisse sowie die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie zu fördern. Es orchestriert demnach die Forschungsressourcen, fördert die Umsetzung von Forschungsergebnissen in marktfähige Anwendungen und entwickelt Forschungsfelder.

Der Werdegang

Nach dem Abschluss seines Studiums der Physik an der Uni Konstanz im Jahr 1999 forschte Häfner zunächst an der Gesellschaft für Schwerionenforschung und promovierte 2003 an der Uni Heidelberg. Im Jahr 2004 wechselte er in die USA, zunächst an die Nevada Terawatt Facility der University of Nevada, Reno, und ab 2006 an das Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) im Silicon Valley in Kalifornien.

Als Direktor des Advanced Photon Technologies Program leitete er unter anderem die Entwicklung der dortigen Lasersysteme. Im November 2019 übernahm Häfner die Leitung des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT sowie den Lehrstuhl für Lasertechnik LLT an der RWTH Aachen University.

Die Statements

„Ich bin überzeugt, dass Constantin Häfner mit seinen internationalen Erfahrungen an renommierten Forschungsinstituten das Ressort Forschung und Transfer im Vorstandsteam entscheidend weiterentwickeln wird, gerade auch im internationalen Umfeld“, so Fraunhofer-Präsident Holger Hanselka.

Hildegard Müller, Vorsitzende des Senats der Fraunhofer-Gesellschaft: „Ich bin sicher, dass wir mit Prof. Constantin Häfner eine exzellente Wahl für die Stärkung der Fraunhofer-Forschungs- und -Transferaktivität getroffen haben. Mit seiner bemerkenswerten nationalen und internationalen Karriere sowie seinen umfangreichen Erfahrungen, insbesondere in der Laser- und Photonikforschung, wird er die elementaren Geschäftsfelder des Vorstandsbereich Forschung und Transfer ideenreich gestalten und stärken.“