Hannah Kercz ist jetzt Anwältin für IP/IT und Competition bei E+H

Wien. Hannah Kercz (34) ist jetzt Rechtsanwältin und ständige Substitutin bei Kanzlei E+H in der Praxisgruppe IP/IT und Wettbewerbsrecht.

Hannah Kercz hat laut einer Aussendung Rechtswissenschaften an der Universität Wien studiert und sich in ihrer bisherigen anwaltlichen Tätigkeit auf alle Bereiche des IT-Rechts einschließlich E-Commerce- und Datenschutzrecht spezialisiert. Ein besonderer Fokus ihrer Tätigkeit liege auf Rechtsfragen der KI, so die Wirtschaftskanzlei E+H. Kercz ist Fachautorin und -vortragende (u.a. Compliance Praxis, LexisNexis) und war zuvor u.a. bei KPMG Law.

Die Statements

„Ich freue mich sehr darauf, bei E+H durchzustarten! Besonders spannend finde ich die Zusammenarbeit mit einem so professionellen Team und die Möglichkeit, Mandant:innen bei wirklich entscheidenden rechtlichen Fragestellungen zu unterstützen“, wird Hannah Kercz zitiert.

Andreas Zellhofer, Leiter der Praxisgruppe IP/IT + Wettbewerbsrecht: „Mit Hannah haben wir großartige Verstärkung für unser wachsendes Team gewonnen. Sie überzeugt nicht nur durch ihre fachliche Expertise, sondern auch durch ihre Leidenschaft, selbst anspruchsvolle Herausforderungen kreativ und lösungsorientiert anzugehen.“