Wienerberger bündelt vier Firmen als Wioniq, Karl-Johan Wirfalk wird CEO

Wien. Ziegelkonzern Wienerberger führt unter dem Dach des neuen Unternehmens Wioniq vier Töchter im Wasser- und Energiemanagement zusammen.

Der Ziegelriese Wienerberger hat ein neues Unternehmen namens Wioniq gestartet. Dieses vereint ab sofort die niederländischen Firmen Inter Act und I-Real, die schwedische Wideco und die finnische Slatek, Anbieter von datengetriebenen Lösungen für das Management und die Überwachung von Wasser- und Energieinfrastruktur, heißt es dazu. Wioniq biete seinen Kunden integrierte Monitoring- und Steuerungslösungen, die Einblicke in die Infrastruktur ermöglichen.

Spezielle IoT-Geräte erfassen konkret die Systemparameter, analysieren diese über eine Plattform, geben Handlungsempfehlungen und steuern Betriebsabläufe. Das neue Unternehmen beschäftigt laut Homepage aktuell rund 100 Mitarbeiter an Standorten in Schweden, Deutschland, den Niederlanden, Finnland und Frankreich. Managing Director von Wioniq ist der bisherige Wideco-Chef Karl-Johan Wirfalk in Schweden. Biju Nair, bisher Managing Director der holländischen Inter Act, wird CTO der Gruppe und Managing Director des Büros in den Niederlanden. Head of Global Marketing wird Marko Heikkinen.

„Zukunftsorientierte Struktur“

„Um die Herausforderungen unserer Zeit sowohl in ökonomischer als auch in ökologischer Hinsicht zu bewältigen, muss unser Fokus auf Innovation liegen. Deshalb entwickeln wir als Wienerberger ständig neue Lösungen für eine ökologische und effiziente Infrastruktur im Sektor Wasser- und Energiemanagement. Im Rahmen dieser zukunftsorientierten Strategie wird Wioniq eine entscheidende Rolle spielen. Die kombinierte Innovationskraft von vier Spezialunternehmen wird unsere Möglichkeiten zur Effizienzverbesserung in Gebäuden und Infrastruktur erweitern und eine Plattform für zukünftiges Wachstum schaffen“, so Heimo Scheuch, CEO von Wienerberger.

„Mit unserer kombinierten Expertise sind wir gut gerüstet, um den zukünftigen Anforderungen an innovative und nachhaltigere Lösungen gerecht zu werden. Unsere Angebote stehen im Einklang mit den gesellschaftlichen Zielen der Digitalisierung und stellen sicher, dass lebenswichtige Infrastrukturen langfristig stabil bleiben“, so Karl-Johan Wirfalk, Managing Director von Wioniq: „Mit unserem Fokus auf Innovation und Zusammenarbeit wollen wir einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft leisten.“