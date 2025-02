Bei der AMAG folgt Dazza auf Ortner als Aufsichtsratsvorsitzender

Metallindustrie. Herbert Ortner beendet bei der AMAG Austria Metall AG seine Aufsichtsratstätigkeit. Alessandro Dazza wurde als neuer Vorsitzender nominiert.

Herbert Ortner hat in der jüngsten Sitzung des Nominierungsausschusses mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung steht, so eine Aussendung. Seine Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates der AMAG Austria Metall AG laufe daher mit Ablauf der 14. ordentlichen Hauptversammlung am 15. April 2025 aus und Ortner wird aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Er war seit 2018 Mitglied und seit 2019 Vorsitzender des Aufsichtsrates der AMAG.

Der Nachfolger

Alessandro Dazza, der mit der vorjährigen Hauptversammlung am 11. April 2024 in den Aufsichtsrat gewählt wurde, ist für die künftige Übernahme des Vorsitzes designiert worden. Dazza verfüge über internationale Erfahrung in unterschiedlichen Industrieunternehmen und bekleidete bereits mehrere Vorstandsfunktionen in Österreich, England und Frankreich.

Herbert Ortner bleibt bis zum Ablauf der 14. Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG der Vorsitzende des Aufsichtsrates. Die Wahl von Alessandro Dazza zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates ist für die konstituierende Aufsichtsratssitzung, die unmittelbar nach der ordentlichen Hauptversammlung am 15. April 2025 stattfindet, angesetzt.

Die Statements

Ortner: „Nach rund sieben Jahren im Aufsichtsrat der AMAG habe ich aus persönlichen Gründen den Entschluss gefasst, meine Aufsichtsratstätigkeit zu beenden. An dieser Stelle ist es mir ein besonderes Anliegen, mich beim gesamten AMAG-Vorstand und bei allen Aufsichtsratsmitgliedern herzlich zu bedanken. Die Aufsichtsratstätigkeit in der AMAG war immer geprägt von Ehrlichkeit, Konstruktivität und Wertschätzung und unterstützte damit eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung mit mehreren Umsatz- und Ergebnisrekorden. Dem Vorstand, allen Aufsichtsratsmitgliedern und der gesamten Belegschaft der AMAG wünsche ich alles Gute. Ich bin davon überzeugt, dass der Erfolgskurs des Unternehmens unverändert fortgesetzt wird.“

Helmut Kaufmann, Vorstandsvorsitzender der AMAG: „Herbert Ortner hat unsere Strategieentwicklung und damit unseren Wachstumskurs tatkräftig unterstützt. Im Namen des gesamten Vorstandes der AMAG bedanke ich mich für die hervorragende und stets respektvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Zugleich freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem designierten Vorsitzenden Alessandro Dazza, der über umfassende und tiefgehende Erfahrungen bei für die AMAG wichtigen Rohstoffen, Technologien und Märkten verfügt.“