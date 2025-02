KI gründet GmbHs, PHH-Anwälte sind „human in the loop“

Wien. Mit FirmaDigital haben PHH und Infinity Vertigo eine digitale Plattform für die KI-unterstützte Gründung von GmbHs gestartet. Die FlexCo soll folgen.

Mit FirmaDigital hat PHH Rechtsanwält:innen gemeinsam mit Infinity Vertigo die erste KI unterstützte, digitale Plattform für GmbH-Gründungen über eine österreichische Rechtsanwaltskanzlei entwickelt, heißt es in einer Aussendung der Kanzlei.

Bisher konnten nur Ein-Personen-Gesellschaften komplett virtuell über das USP gegründet werden. Mit der neuen Plattform sei dies ab sofort erstmals auch für GmbH mit mehreren Gründer:innen und Gesellschafter:innen möglich. „Die Idee zu FirmaDigital ist letzten Sommer entstanden. Denn bisher gibt es zwar einzelne Schritte im Gründungsprozess in digitaler Form, doch keinen One-Stop-Shop. Aber genau das wünschen sich viele Unternehmen, egal ob Start-ups oder KMU“, meint Philip Rosenauer, der bei PHH u.a. auf Gesellschaftsrecht und Startups spezialisiert ist. Gemeinsam mit dem IT-Spezialisten Felix Häusler von Infinity Vertigo zerlegte Rosenauer den Prozess der GmbH-Gründung und bildete ihn digital ab – was freilich keinen Automatismus mit sich bringt.

Die Vorgangsweise

Vom Erstkontakt und dem ID-Check über den Gesellschaftsvertrag, den Notariatsakt und die Einlage des Stammkapitals bis zur Eintragung ins Firmenbuch können Gründer:innen über FirmaDigital den gesamten Gründungsprozess remote abwickeln, heißt es. Die Plattform verarbeitet die Eingaben der Gründer und erstellt Textvorschläge zu einzelnen Themengebieten sowie den Entwurf des Gesellschaftsvertrags.

Als Datensatz diene eine Musterdokumentation von Gründungsdokumenten, wobei Rosenauer und Team „Human-in-the-loop“, also Prüf- und Freigabeinstanz sind. Die automatisch generierte KI-Gründungsdokumentation werde geprüft und der Prozess begleitet. Der Notartermin sei dann ebenfalls virtuell möglich, die Antragstellung auf Eintragung der GmbH im Firmenbuch übernehmen wieder Rosenauer & Co. An einer Erweiterung für FlexCos arbeite man.