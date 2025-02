Managementberatung Staufen wird großteils ein Teil von Accenture

Unternehmensberater. Accenture hat die Übernahme der Staufen AG angekündigt, einer in Deutschland ansässigen Managementberatung. Nicht alle Tochterfirmen gehen mit.

Das Technologie- und Beratungsunternehmen Accenture hat die Übernahme der Staufen AG bekanntgegeben, einer in Deutschland ansässigen Managementberatung. Die Akquisition wird laut einer Aussendung auch die meisten Tochtergesellschaften einschließen. Nur die chinesische Gesellschaft sowie der Softwarehersteller Staufen.ValueStreamer GmbH sind nicht Teil der Akquisition, heißt es.

Staufen ist die neueste einer Reihe von Übernahmen: Im Jahr 2024 übernahm Accenture die Joshua Tree Group und On Process Technology in den USA sowie Camelot Management Consultants in Deutschland und die Flo Group in den Niederlanden. Mit Staufen will man laut den Angaben die Kompetenzen in der Automobil-, Luft-, Raumfahrt-, Verteidigungsindustrie sowie in der Industriegüter- und Medizintechnikbranche ausbauen. Die Staufen AG beschäftigt derzeit rund 200 Mitarbeiter in Deutschland, Italien, der Schweiz, den USA, Mexiko und Brasilien. Das Team wird demnach Teil des Supply Chain und Operations Bereichs bei Accenture werden.

Die Statements

Matthias Hégelé, Leiter für Supply Chain und Operations bei Accenture D/A/CH „Die Übernahme von Staufen folgt unserer Strategie, Lieferketten und Fertigungsprozesse unserer Kunden neu zu gestalten. Wir werden Staufens umfassende Expertise in operativer Exzellenz und der Transformation von Wertschöpfungsketten mit unseren Fähigkeiten in digitalen Technologien kombinieren.“

„In Zeiten der Ungewissheit benötigen Unternehmen Lösungen, die alle kritischen Aspekte ihrer Geschäftstätigkeit berücksichtigen – von steigenden Kosten in der Produktion bis hin zu komplexen Versorgungsketten. Staufen wird uns helfen, den größtmöglichen Nutzen aus den Produktions- und Lieferkettenprozessen zu ziehen“, so Christina Raab, Geschäftsführerin Accenture D/A/CH.

Wilhelm Goschy, Geschäftsführer der Staufen AG: „Die Übernahme durch Accenture ermöglicht es uns, unsere drei Jahrzehnte lange Erfahrung in der Praxis zu nutzen, um noch mehr Kunden dabei zu helfen, mit maßgeschneiderten digitalen Lösungen durch die komplexe Transformation zu navigieren.“