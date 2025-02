Taylor Wessing berät sennder bei Deal mit C.H. Robinson

Logistiker. Taylor Wessing berät sennder bei der Übernahme des europäischen Landtransportgeschäfts von C.H. Robinson.

Anwaltskanzlei Taylor Wessing hat die sennder Technologies GmbH beim Abschluss der Übernahme des europäischen Landtransportgeschäfts (European Surface Transportation – „EST“) von C.H. Robinson beraten.

Ein Team unter der Leitung des Hamburger M&A-Partners Jens Wolf und ein internationales Fusionskontrollteam unter der Leitung des Partners Stefan Horn haben sennder rechtlich beraten. Nachdem alle regulatorischen Freigaben für die Übernahme des europäischen Landtransportgeschäfts von C.H. Robinson vorlagen, wird sennder mit über 20 Standorten und einem Team von 1.600 Beschäftigten zu einem der fünf größten Anbieter für Lkw-Komplettladungen auf dem europäischen Markt gehören, so eine Aussendung.

Das Beratungsteam

Im Team für sennder waren bei Taylor Wessing Germany: Jens Wolf (Corporate/M&A, Partner), Niclas von Woedtke (Corporate/M&A, Salary Partner), Stefan Horn (Competition, EU & Trade, Salary Partner) und Niklas Melzer (Competition, EU & Trade, Senior Associate). Bei Taylor Wessing France waren Nicolas de Witt (Paris, Corporate, Partner), Sebastien Pottemain (Paris, Corporate, Associate) und Loïc Douguet (Paris, Corporate, Associate) aktiv; bei Taylor Wessing Hungary: Torsten Braner (Budapest, Corporate, M&A, Partner), Gábor Helembai (Budapest, Corporate, M&A, Counsel); bei Taylor Wessing UK: Elisabetta Rotondo (London, Corporate Finance, FS Regulatory and Competition, Senior Associate)

Bei Kanzlei Moral Kınıkoğlu Pamukkale in der Türkei wirkten mit: Serra Haviyo (Corporate, M&A and Banking and Finance, Partner), Dilara Kaymaz (M&A/PE, Senior Associate) und Işılay Işık (M&A/PE, Associate).