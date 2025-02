Bewerbungsfrist für „Austria’s Best Managed Companies“ gestartet

Wien. Deloitte Österreich und die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien suchen wieder „Austria’s Best Managed Companies“. Unternehmen können sich bis zum 30. April bewerben.

Deloitte Österreich und die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien haben die Bewerbungsfrist für die diesjährigen „Austria’s Best Managed Companies“-Awards gestartet. Im Rahmen des Programms werden österreichische Unternehmen ausgezeichnet, die durch eine besonders gute Führung glänzen: „Exzellent geführte Unternehmen zeichnen sich durch eine klare Strategie, Innovationskraft und eine starke Unternehmenskultur aus. Gerade in einem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld sind sie entscheidend für Stabilität und Fortschritt“, so Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

„Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass widerstandsfähige und vorausschauend geführte Unternehmen auch in herausfordernden Zeiten erfolgreich bleiben. Mit Austria’s Best Managed Companies holen wir diese herausragenden Betriebe vor den Vorhang und machen ihre Erfolge sichtbar“, so Gottfried Spitzer, CFO von Deloitte Österreich und Leader Deloitte Private.

Die Details

„Best Managed Companies“ ist seit rund 30 Jahren ein internationales Programm von Deloitte, bei dem das Management der teilnehmenden Unternehmen laut einer Aussendung einem „umfassenden Check“ unterzogen wird. Im Rahmen von Workshops mit den Führungskräften werden demnach von Deloitte die Bereiche Strategie, Produktivität & Innovation, Governance & Finanzen sowie Kultur & Engagement bewertet. Anschließend entscheidet eine Jury auf Basis dieser Daten darüber, welche Unternehmen die Auszeichnung erhalten.

Das Programm ist in rund 50 Ländern aktiv und wird in Österreich heuer zum fünften Mal durchgeführt. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 22 österreichische Unternehmen ausgezeichnet. Für den diesjährigen Award können sich interessierte Unternehmen laut den Veranstaltern bis zum 30. April 2025 bewerben.