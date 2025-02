Stanton Chase-Partner Christoph Trauttenberg leitet Erneuerbare Energien

Wien. Christoph Trauttenberg (42), Partner bei Stanton Chase Österreich, hat die Position des Global Subsector Leader Renewables übernommen.

Christoph Trauttenberg, Partner beim Personalberater Stanton Chase Österreich, hat im Unternehmen zusätzlich die Position des Global Subsector Leader Renewables übernommen. Der gebürtige Oberösterreicher wird in dieser Funktion global für den Bereich Erneuerbare Energien zuständig sein, heißt es in einer Aussendung. Trauttenberg ist seit insgesamt 13 Jahren in der Personalberatung tätig.

Das Statement

„Die Energiebranche befindet sich in einem ständigen Wandel, geprägt von neuen Technologien, politischen Maßnahmen und Gesetzesinitiativen, die den Ausbau erneuerbarer Energien fördern. Gleichzeitig geht diese Entwicklung mit Herausforderungen einher – beispielsweise die Erreichung globaler Ziele. Ich freue mich, bei Stanton Chase ein so wichtiges Thema begleiten zu dürfen“, so Trauttenberg.