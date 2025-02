Armin Weickert leitet den Standort Salzburg für Kanzlei Schiefer

Wirtschaftskanzleien. Armin Weickert (32) hat die Leitung des Salzburger Standorts von Schiefer Rechtsanwälte übernommen. Dabei gehe es auch um Kunst & Kultur.

Armin Weickert hat mit 15.2.2025 die Leitung des Salzburger Standorts von Schiefer Rechtsanwälte übernommen, so eine Aussendung. Mit seiner Expertise in den Bereichen Kunst und Kultur, Architektur und Bau sowie Compliance werde er das lokale Team leiten und eine umfassende, persönliche Betreuung der Mandanten vor Ort sicherstellen, wie es heißt. Schiefer ist vor allem für eine Spezialisierung auf Vergaberecht bekannt.

Die Laufbahn

Armin Weickert ist seit Mai 2022 bei Schiefer an Bord und habe sich damit vom Konzipienten zum Rechtsanwalt und nun zum Standortleiter entwickelt. In den vergangenen Jahren habe er sich eine beachtliche Expertise in seinen Schwerpunktbereichen Kunst und Kultur, Architektur und Bau sowie Compliance aufgebaut. Von dieser sollen demnach nun auch Auftraggeber in Salzburg profitieren; Weickert werde aber auch seine bisherigen Klienten weiterbetreuen, unabhängig vom Bundesland.

Die Statements

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, essenzielle öffentliche Projekte von der Idee bis zur Realisierung zu begleiten und dabei einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, der weit über die klassische Anwaltei hinausgeht“, wird Weickert zitiert: „Gemeinsam mit unserem großartigen Team in Salzburg und dem Support unseres Hauptstandortes in Wien bieten wir unseren Mandanten Full-Service-Lösungen, erstklassige Beratung und neue Perspektiven, für die Schiefer Rechtsanwälte bekannt ist.“

„Armins Karriereweg zeigt, dass Talent und Einsatz bei uns Raum zur Entfaltung bekommen”, so Kanzleigründer und Partner Martin Schiefer: „Mit seinem strategischen Weitblick und seiner großartigen fachlichen Expertise wird er den Standort weiter voranbringen und neue Impulse setzen. Salzburg liegt bei ihm in besten Händen.”