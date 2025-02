EY sucht wieder den „Entrepreneur Of The Year“ in Österreich

Award. Big Four-Multi EY hat die Bewerbungsfrist für den diesjährigen „Entrepreneur Of The Year“-Award gestartet. Unternehmer können sich bis Ende April bewerben.

Das Beratungsunternehmen EY hat die Bewerbungsfrist für den diesjährigen „Entrepreneur Of The Year“-Award gestartet. Bewerbungen sind laut einer Aussendung bis zum 30. April 2025 möglich. Der Award wird dieses Jahr wieder in vier Kategorien vergeben:

Innovation & Hightech

Handel & Konsumgüter

Dienstleistungen

Social Entrepreneur

Die Preisträger werden bei einer Gala am 17. Oktober 2025 in der Wiener Hofburg gekürt. Ausgewählt werden sie durch eine Jury bestehend aus:

Gregor Demblin (Founder myAbility, Preisträger in der Kategorie Social Entrepreneur Of The Year 2018),

Wolfgang Eisl (CEO LGT Bank Österreich),

Bettina Fuhrmann (Universitätsprofessorin WU Wien)

Katrin Hohensinner-Häupl (Geschäftsführerin Frutura, Vertreterin Österreichs beim EY World Entrepreneur Of The Year 2023),

Johannes Höhrhan (Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Wien),

Axel Kühner (Unternehmer),

Ewald-Marco Münzer (Geschäftsführer Münzer Bioindustrie, Vertreter Österreichs beim EY World Entrepreneur Of The Year 2024),

Eveline Pupeter (Eigentümerin und Geschäftsführerin emporia Telecom),

Ulrike Rabmer-Koller (Geschäftsführende Gesellschafterin Rabmer Gruppe),

Hans K. Reisch (Vorstandsvorsitzender der Spar Holding AG),

Brigitte Reitbauer (Geschäftsführerin Steirereck, Vertreterin Österreichs beim EY World Entrepreneur Of The Year 2020),

Josef Reiter (Leiter BMW Group Niederlassung Wien),

Andreas Wagner (Geschäftsführer SAP Österreich) und

Gerhard Weinhofer (Geschäftsführer Österreichischer Verband Creditreform).

Aus den Gewinnern in den jeweiligen Kategorien wählt die Jury auch den Vertreter Österreichs bei der Wahl zum „EY World Entrepreneur Of The Year 2025“. Zu diesem internationalen Wettbewerb treffen sich die Preisträger der nationalen Bewerbe aus rund 60 Ländern. Bei der diesjährigen Verleihung, die im Juni stattfinden wird, geht Erich Wiesner von Wiehag für Österreich ins Rennen.

Die Statements

„Im Kern jedes erfolgreichen Unternehmens steckt mehr als nur Zahlen und Gewinne. Der EY Entrepreneur Of The Year ehrt visionäre Macher, die mit Zuversicht und Selbstvertrauen die Zukunft gestalten. Wir haben den diesjährigen Entrepreneur Of The Year daher unter das Leitmotiv ,Shapers of the Future’ gestellt und holen bei der Gala im Herbst die besten Unternehmer vor den Vorhang“, so Erich Lehner, verantwortlicher EY-Partner für den „Entrepreneur Of The Year“-Award in Österreich.

Gunther Reimoser, Country Managing Partner von EY Österreich: „Mit dem Entrepreneur Of The Year Award würdigen wir herausragende unternehmerische Leistungen von Einzelpersonen und Unternehmen, die Weitblick, Führungsstärke und eine beeindruckende Erfolgsgeschichte bewiesen haben. Große Veränderungen können im Kleinen beginnen und dazu beitragen, dass unsere Welt ein Stück besser funktioniert.“