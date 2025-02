Freshfields eröffnet Büro in Boston unter M&A-Partner Matthew Goulding

USA & Wirtschaftskanzleien. Anwaltskanzlei Freshfields eröffnet mit Boston den vierten Standort in den USA: Er soll auch beim Recruiting helfen.

Mit dem neuen Büro leite man die nächste Phase der US-Expansionsstrategie von Freshfields ein, so eine Aussendung. Geschäftsführender Partner des neuen Freshfields-Büros in Boston wird Matthew Goulding, spezialisiert auf Private Equity/ M&A. Goulding bringe mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im einschlägigen Finanz- und Unternehmensrecht mit und berate bei verschiedenen Formen von Investitionen und Transaktionen, darunter Leverage Buy-outs, Carve-outs, Take-Privates, Joint Ventures, Aktionärsvereinbarungen u.a.

Neues Büro für Klienten und Rekrutierung

Boston an der US-Ostküste ist laut Freshfields Senior Partner Georgia Dawson ein weltweiter Hub für einige technologisch führende und am schnellsten wachsende Unternehmen der Welt und außerdem ein strategisches Ziel für zahlreiche Klienten im Bereich Private Capital, Life Sciences, Emerging Companies u.a. Das neue Büro soll außerdem durch seine Nähe zu führenden Colleges und Universitäten eine führende Rolle in der Rekrutierungsstrategie der Kanzlei in den USA spielen, so Dawson. Boston ist das vierte Freshfields-Büro in den USA nach New York, Washington DC und Silicon Valley/San Francisco.