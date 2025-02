Marke Ruby geht an Intercontinental Hotels, Hogan Lovells hilft

Wien. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells berät die Ruby Group bei einer Partnerschaft mit Intercontinental Hotels (IHG): Letztere erhält dabei die Marke Ruby.

Unter Leitung der Partner Volker Geyrhalter, Stefan Schuppert und Marc P. Werner hat Anwaltskanzlei Hogan Lovells die Ruby Group bei einer Partnerschaft mit der Intercontinental Hotels Group (IHG) beraten, so eine Aussendung.

Ruby SARL verkauft demnach konkret die Marke Ruby sowie das damit verbundene geistige Eigentum an den globalen Hotelkonzern IHG für einen Kaufpreis von 110,5 Mio. Euro. Durch die Zusammenarbeit erhalte die Ruby Group, die weiterhin als eigenständiges Unternehmen Hotels der Marke Ruby entwickeln und betreiben werde, Zugang zu den weltweiten Distributionsplattformen von IHG. Das soll die Profitabilität und damit das Mietpotenzial für Immobilieninvestoren weiter erhöhen, heißt es.

IHG plant demnach, gemeinsam mit der Ruby Group, die Marke Ruby in den nächsten zehn Jahren auf über 120 Hotels und innerhalb von 20 Jahren auf mehr als 250 Standorte weltweit auszubauen. Seit Gründung 2013 hat Ruby 20 Hotels in Europa eröffnet, zehn weitere Häuser sind derzeit in Entwicklung.

Das Beratungsteam

Im Team von Hogan Lovells für die Ruby Group waren: Volker Geyrhalter (Partner), Andreas Thun (Counsel), Cornelius Naumann (Counsel), Hannah Wohlfahrt (Associate; alle Corporate/M&A, München); außerdem Simon Grimshaw (Partner), Alex Hum (Associate) (beide Corporate/M&A, London); Stefan Schuppert (Partner), Alexander Bathelt (Associate; beide Gewerblicher Rechtsschutz, München); Marc P. Werner (Partner, Frankfurt), Angelika Solberg (Senior Associate, München), Sven Maier (Associate, München; alle Immobilienwirtschaftsrecht / Hospitality); sowie Christoph Wünschmann (Partner), Johanna Brock-Wenzek (Counsel) und Julia Gingelmaier (Associate; alle Kartellrecht, München).