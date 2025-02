Neue Chefs für wienerberger Österreich und Pipelife Austria

Bau & Zulieferer. Michael Toth (42) und Michael Hofbauer (44) sind neu im Country Leadership Team von wienerberger und Pipelife: Backend fusioniert, Frontend eigenständig.

Während Toth als Country Operations Director antrete, übernehme Hofbauer die Position des Country Supply Chain Director. Sie ergänzen damit das bestehende Management-Team, so eine Aussendung des Wienerberger-Konzerns.

Das fünfköpfigen Country Leadership Team besteht damit konkret aus Country Managing Director Johann Marchner, Country Commercial Director Frank Schneider, Country Finance Director Markus Blumauer sowie Michael Toth als Country Operations Director und Michael Hofbauer als Country Supply Chain Director.

Das Unternehmen

Seit April 2024 treten wienerberger Österreich und Pipelife Austria als gemeinsame Organisationseinheit auf, die Systeme und Lösungen für Neubau, Sanierung sowie Wasser- und Energiemanagement in der Infrastruktur bietet. In diesem Zuge erfolgte die Zusammenführung des Commercial-Bereichs und die Neuausrichtung der Categories Wand, Dach & Fassade, Infrastruktur und Gebäudetechnik sowie des gesamten Operations-Bereichs. Beide Unternehmen bleiben jedoch formell als eigenständig bestehen.

Die Aufgaben

In seiner neuen Führungsposition ist Toth für die Produktion von wienerberger und Pipelife in Österreich zuständig. Zuletzt leitete er als Geschäftsführer der Wienerberger Bausysteme GmbH die Produktion von Ziegel-Fertigteilwänden am niederösterreichischen Standort Kirchberg am Wagram. Der Diplom-Ingenieur in Maschinenbau mit Magisterabschluss in Wirtschaft und Recht trat laut den Angaben 2014 als Vorstandsassistent in die Wienerberger AG ein, 2017 übernahm er die Werksleitung in Hennersdorf, 2019 die Gruppenleitung für mehrere Hintermauer-Ziegelwerke. In dieser Position war er u.a. auch für den Bereich Health & Safety zuständig.

Michael Hofbauer leitet die Logistik, das Auftragsmanagement sowie die Produktions- und Bestandsplanung von wienerberger Österreich und Pipelife Austria. Er war zuletzt als Head of Country Supply Chain Management tätig und zuvor Gruppenleiter für die Bereiche Customer Service und Supply Chain Management. Vor seiner Zeit bei wienerberger arbeitete er als Prokurist und Logistik-Leiter bei der internationalen Speditionsfirma Billitz GmbH. Hofbauer absolvierte ein Studium in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften mit Spezialisierungen in Produktionsmanagement sowie Transportwissenschaft und Logistik an der WU Wien.