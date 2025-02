Triton-Unternehmen Trench wird mit White & Case refinanziert

Frankfurt. White & Case hat die Banken bei der Refinanzierung eines syndizierten Kredits des Strom-Zulieferers Trench Group beraten.

Wirtschaftskanzlei White & Case hat die Kreditgeber unter der Führung von HSBC, ING und Morgan Stanley bei der Refinanzierung eines bestehenden syndizierten Kredits der Trench Group GmbH beraten, so eine Aussendung. Trench ist ein Anbieter von Komponenten und Systemen für die Hochspannungsenergieübertragung und ein Portfolio-Unternehmen von Geldhaus Triton, das ihn 2024 von Siemens Energy übernommen hatte.

„Vertrauen in die Strategie“

Laut einer Aussendung von Trench umfasst die Refinanzierung insgesamt ein langfristiges Darlehen (Term Loan B) in Höhe von 380 Millionen Euro, eine revolvierende Kreditlinie über 130 Mio. Euro und eine Garantieline über 75 Mio. Euro. Die erfolgreiche Refinanzierung nach 10 Monaten Unabhängigkeit von Siemens Energy unterstreiche das Vertrauen der Kapitalmärkte in die Strategie und die zukünftige Entwicklung des Unternehmens, so CEO Bahadir Basdere: „Seit dem Carve-out im April 2024 haben wir unsere Markposition noch stärker ausbauen können. Wir sind mehr denn je ein strategisch wichtiger Partner für alle wichtigen Akteure der Stromerzeugungs- und Übertragungsindustrie.“ Die Trench Group beschäftige weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter an neun Fabrikstandorten und vier Vertriebs-Hubs.

Das frische Geld im Detail

Die Refinanzierung umfasst laut den Angaben ein langfristiges Darlehen (Term Loan B) mit einem Volumen in Höhe von €380 Millionen, einer revolvierenden Kreditlinie in Höhe von €130 Millionen und einer Garantielinie in Höhe von €75 Millionen. Die Mittel sollen u.a. das bestehende Fremdkapital refinanzieren, heißt es. Darüber hinaus soll die neue Finanzierungsstruktur das zukünftige Wachstum des Unternehmens unterstützen, insbesondere durch Investitionen in Produktionskapazitäten sowie in Forschung und Entwicklung.

Das White & Case-Team, das bei der Transaktion beraten hat, wurde von der Partnerin Vanessa Schürmann geleitet und umfasste die Partner Bodo Bender, Andreas Lischka, Counsel Joachim Schmidt, Associates Ben McIver und Bethany Davies sowie den Senior Transaction Lawyer Alexander Hansen-Diaz.