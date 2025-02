Urbanek hat bis jetzt rund 10 Prozent seiner Anleihe platziert

Anwälte & Immobilien. Vom Anleihevolumen von 50 Mio. Euro wurden bisher mehr als 10 Prozent gezeichnet, so Urbanek Real Estate. An den Start ging man damit Ende November.

Urbanek Real Estate ist ein auf Immobilieninvestments spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Wien. Sie ist ebenso wie die Christoph Urbanek Rechtsanwalts GmbH und Urbanek Finanzierungsberatung ein Unternehmen des Wiener Anwalts Christoph Urbanek, der auch ihr CEO ist.

Die Anleihe

Ende 2024 ging Urbanek Real Estate wie berichtet mit einer eigenen Anleihe auf den Markt und sieht sich nun auf Erfolgskurs, so eine Aussendung: Demnach wurden bisher, in der zinsfreien Zeichnungsphase, über 10 Prozent des maximalen Emissionsvolumens von 50 Millionen Euro bei Investoren in der D-A-CH-Region platziert, oder anders ausgedrückt rund 5 Millionen Euro.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und 10 Prozent Nominalzins, die erste Zinszahlung soll am 28. Februar 2025 erfolgen. Mit dem Geld will Urbanek in Wiener Bestandsimmobilien investieren; erste Ankäufe seien in den kommenden Wochen geplant.