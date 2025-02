Kritische Infrastruktur: PSG rüstet Checkmk auf – Hengeler Mueller hilft

Geldspritze. PSG Equity hat eine strategische Partnerschaft mit Checkmk vereinbart, einem führenden deutschen Anbieter von IT-Infrastruktur-Monitoring. Kanzlei Hengeler Mueller ist behilflich.

Checkmk wurde 2007 in München gegründet und hat sich als Marktführer im Bereich IT-Monitoring etabliert, so eine Aussendung der Kanzlei: Das Unternehmen entwickelt Monitoring-Lösungen für Cloud-, Hybrid- und Rechenzentrumsinfrastrukturen sowie Container-Umgebungen und dynamische Workloads. PSG Equity wiederum ist ein US-Growth-Equity-Investor, der sich auf Partnerschaften mit Software- und Technologieunternehmen spezialisiert hat. Laut den Angaben ist PSG Equity in über 140 Unternehmen investiert.

Das Beratungsteam

Im Team von Hengeler Mueller für PSG Equity waren (M&A): Ingo Berner (Berlin), Daniel Möritz (beide Partner, beide Federführung), Benedikt Hoegen, Patrick Hell (beide Senior Associate), Martin Senftl (alle München), Emre Aksoy (Berlin, beide Associate); IP/IT: Matthias Rothkopf (Partner), Kim Josefine Weisser (beide Düsseldorf), Patrick M. Schmidt (Frankfurt, beide Senior Associate) und Nina Mackenstedt (Associate, Düsseldorf).

Im Bereich Öffentliches Wirtschaftsrecht/FDI waren dabei: Michael Schramm (Partner), Barbara Boytinck, Jan Schülting (beide Senior Associate), Jamal El-Zein, Tanja Peschen (beide Associate, alle Düsseldorf); Kartellrecht: Sarah Milde (Partner), Lukas Kleeberger (Associate, beide München); Arbeitsrecht: Hendrik Bockenheimer (Partner), Mona Geimer (Senior Associate, beide Frankfurt); Steuern: Gunther Wagner (München), Sebastian Adam (Frankfurt, beide Partner) und Carina Kämpf (München, Associate).