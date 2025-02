WU Wien startet die Anmeldung für die Bachelorstudien 2025

Wirtschaftsstudium. Am 3. März 2025 startet die Registrierungsfrist für die WU-Bachelorstudien. Letztes Jahr haben sich über 10.000 Personen für insgesamt 3.813 Studienplätze beworben.

Am 3. März 2025 startet laut einer Aussendung die Registrierungsfrist für die Aufnahmeverfahren der drei Bachelorstudien Business and Economics (BBE), Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WISO) sowie Wirtschaftsrecht (WIRE) der WU Wien. Am 7. März lädt die WU außerdem zum Tag der offenen Tür.

Studieninteressierte können sich bis zum 21. Mai für die Bachelorstudien WISO und BBE bzw. bis zum 2. Juni für WIRE registrieren. Anschließend gibt die WU bekannt, ob das jeweilige Aufnahmeverfahren durchgeführt wird.

Falls ja, müssen Bewerber bis zum 2. Juni (BBE und WISO) bzw. 11. Juni (WIRE) ein Online-Self-Assessment (OSA) absolvieren. Sollten nach Ablauf der OSA-Fristen weiterhin mehr Bewerber als verfügbare Studienplätze vorhanden sein, finden Aufnahmeprüfungen statt.

Für BBE ist eine Online-Aufnahmeprüfung am 17. Juni geplant. Für WISO wird die Prüfung am 1. Juli ebenfalls online abgehalten. Zur Vorbereitung auf diese Online-Aufnahmeprüfungen bietet die WU auch zwei Probe-Durchgänge an.

Die Prüfung für einen Studienplatz in Wirtschaftsrecht wird am 8. Juli in Präsenz durchgeführt. Zur Vorbereitung darauf wird am Campus vom 4. bis 6. Juli erneut ein Lernwochenende angeboten.

Großes Interesse

Das Interesse an einem Studium an der WU Wien ist aktuell groß. Im vergangenen Jahr erreichten die Anmeldungen mit über 10.000 Bewerbern einen neuen Höchststand, Aufnahmeprüfungen fanden daher statt (das war in der Vergangenheit nicht immer so). „Die große Beliebtheit der WU freut uns sehr. Sie zeigt, dass unsere Studien sowohl durch ihre hohe Qualität als auch durch ihre internationale Anerkennung überzeugen“, so WU-Rektor Rupert Sausgruber.

Die Anzahl der Studienplätze für das Studienjahr 2025/26 bleibt unverändert:

240 stehen für das englischsprachige Studium Business and Economics zur Verfügung,

2.703 für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,

870 für Wirtschaftsrecht.

Im Rahmen des mehrstufigen Auswahlprozesses bietet die WU auch heuer wieder Probeaufnahmeprüfungen und ein Lernwochenende an, um die Studienwerber auf die Prüfungen vorzubereiten.

Wer im Wintersemester 2025/26 oder im Sommersemester 2026 ein deutschsprachiges Bachelorstudium an der WU beginnen möchte, muss sich jetzt registrieren. Dies gilt laut der Uni auch für Personen, die noch Präsenz- oder Zivildienst leisten müssen, sofern sie im Sommersemester 2026 beginnen möchten. Der Studienbeginn für BBE ist nur zum Wintersemester möglich. Eine spätere Anmeldung und damit verbunden ein späteres Ablegen der Prüfung ist für kein Bachelorstudium möglich.

Die Timeline im Überblick

Hier noch einmal die Timeline im Überblick:

3.3. bis 21.5.2025: Online-Registrierung für BBE und WISO

3.3. bis 2.6.2025: Online-Registrierung für WIRE

7.3. Tag der offenen Tür

Wenn das Aufnahmeverfahren startet, Stufe 1:

Bis 2.6.2025: Online-Self-Assessments für BBE und WISO

Bis 11.6.2025: Online-Self-Assessment für WIRE

Wenn Stufe 2 durchgeführt wird: