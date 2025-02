Florian Weisgram neuer Anwalt im Bereich Real Estate bei KWR

Wien. Florian Weisgram ist neuer Anwalt im Real Estate und Construction-Team von KWR. Er ist seit 2024 in der Kanzlei und auf Immobilienrecht spezialisiert.

Florian Weisgram (30) ist neuer Anwalt im Real Estate und Construction-Team der Wiener Kanzlei KWR Karasek Wietrzyk. Weisgram ist auf Immobilienrecht spezialisiert, wobei seine Schwerpunkte laut einer Aussendung bei der Betreuung von Immobilientransaktionen sowie in der Beratung im Miet- und Wohnrecht liegen.

Weisgram war seit 2024 als Rechtsanwaltsanwärter bei KWR und davor bei Schönherr tätig. Er studierte an der WU Wien und absolvierte die Gerichtspraxis am Bezirksgericht Hernals, am Landesgericht für Strafsachen Wien und am Landesgericht Krems an der Donau.

Die Statements

„Ich freuen mich sehr, dass Florian Weisgram das Real Estate und Construction-Team von KWR nun als Rechtsanwalt unterstützen wird. Florian Weisgram stellt mit seiner inhaltlichen Expertise und zielorientierten Herangehensweise eine große Bereicherung für unser Team dar“, so KWR-Partner Jan Philipp Schifko.

„Der Aufstieg von Florian Weisgram stellt einen Gewinn, sowohl in fachlicher, aber vor allem auch menschlicher Perspektive, für unsere Real Estate und Construction-Praxis dar. Es ist unser dezidiertes Ziel, unseren Juristinnen und Juristen die besten Möglichkeiten zu bieten, ihre Tätigkeit als Rechtsanwalt bzw. Rechtsanwältin bei uns fortzusetzen und bis in die Partnerebene aufsteigen zu können. Der Kampf um die besten Talente ist in unserer Branche größer denn je. Wir freuen uns daher sehr, dass sich Florian Weisgram für unsere Kanzlei entschieden hat“, so KWR-Partner Clemens Berlakovits.