Ivo Jäger ist neuer Finance Director bei Vorwerk Österreich

Konsumartikel & Management. Ivo Jäger (48) ist neuer Finance Director bei Vorwerk Österreich. Er ist seit 19 Jahren bei dem Hersteller von Thermomix und Kobold.

Jäger bekleidet laut einer Aussendung konkret seit Jahresanfang die Position des Finance Directors in Österreich. Damit hat er Philipp Grundler abgelöst, der jetzt General Manager der australischen Vorwerk Niederlassung ist. General Managerin von Vorwerk in Österreich ist Daniela Rehm.

Die Laufbahn

Ivo Jäger absolvierte den Master of Business Administration an der Universität in Wuppertal und stieg 2006 in die dort ansässige Vorwerk Holding ein. Seitdem bekleidete er unterschiedlichste Führungspositionen innerhalb des Familienunternehmens. Zuletzt war er Managing Director Finance bei der Vorwerk Unternehmenstochter Nexaro, verantwortlich für die Bereiche Finance, Operations, Personal, Legal, IT und Purchasing.

Die Vorwerk Group mit Hauptsitz in Deutschland ist mit Haushaltsprodukten auf dem Markt, der Schwerpunkt liegt auf dem Direktvertrieb. Dafür werden weltweit laut den Angaben rund 100.000 Vertriebsberater:innen eingesetzt, davon in Österreich 4.500.