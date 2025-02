Schreiner und Wilding sind jetzt Counsel bei Kanzlei Cerha Hempel

Wien. Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel ernennt mit Wolfgang Schreiner und Katharina Wilding zwei neue Counsel: Ihre Themen sind Corporate, Bau, der Gesundheitssektor u.a.

Cerha Hempel ernennt mit 1. Februar 2025 zwei neue Counsel, so eine Aussendung.

Die Aufgaben

Mag. Wolfgang Schreiner ist laut den Angaben in den Bereichen Corporate & Commercial, Real Estate & Construction mit den Schwerpunkten Hospitality und Immobilienverrentung, Vertriebsrecht mit den Schwerpunkten Handelsvertreterrecht und Franchising, IP & Unlauterer Wettbewerb sowie Litigation & Arbitration bei der Kanzlei tätig und berät nationale und internationale Mandanten aus verschiedenen Branchen. Zudem begleitet Schreiner Mandanten in Wirtschaftsmediationen und ist selbst als Mediator tätig. Er hat Rechtswissenschaften an der Universität Wien studiert.

Mag. Katharina Wilding, B.A. berate vor allem Mandanten aus dem Gesundheitssektor. Zu ihren Schwerpunkten gehören Transaktionen im Life Science Bereich, die Gründung von Krankenanstalten, das Gesellschaftsrecht für Gesundheitsberufe und Fragen der Krankenanstaltenfinanzierung. Wilding studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien.