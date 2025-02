Schweizer Sanofi-Geschäftsführer Kubischik wird Österreich-Statthalter

Pharma & Management. Michael Kubischik übernimmt interimistisch die Leitung des Bereichs Specialty Care sowie die Rolle als Geschäftsführer bei Sanofi Österreich.

Am 1. März 2025 werde Michael Kubischik interimistisch die Position als Leiter des Bereichs Specialty Care sowie die Rolle als Geschäftsführer bei Sanofi in Österreich übernehmen, so eine Aussendung. Damit verantwortet Michael Kubischik die Leitung in Österreich und der Schweiz. Der französische Pharmakonzern Sanofi hat in Österreich rund 150 Beschäftigte.

Kubischik folgt in Österreich auf Julia Guizani, die ihre Karriere in den USA bei Sanofi in Boston fortsetzen werde. Guizani habe in den vergangenen zwei Jahren die strategische Neupositionierung des Konzerns erfolgreich in Österreich implementiert und die Sichtbarkeit sowie das Image von Sanofi maßgeblich gesteigert, heißt es.

Die Laufbahn

Seit über zwei Jahren ist Kubischik Geschäftsführer der Schweizer Niederlassung und leitet den Bereich Specialty Care. Er startete seine Karriere im Außendienst in der Neurologie bei Sanofi in Deutschland und besetzte anschließend verschiedene Rollen in den Sparten Neurologie, Immunologie und Onkologie sowie im General Management. Zuvor war Kubischik laut den Angaben als Franchise Head Onkologie sechs Jahre für die Schweiz, Deutschland und Österreich verantwortlich.

Die Statements

„Mit meiner breitgefächerten Erfahrung freue ich mich sehr darauf, das österreichische Team zu unterstützen und weiter voranzubringen. Das Team in Österreich ist sehr gut aufgestellt. Daran möchte ich anknüpfen, um die Österreicherinnen und Österreicher auch künftig mit unseren Gesundheitslösungen zu versorgen“ , erklärt Kubischik. Heidrun Irschik-Hadjieff, Vorsitzende der Geschäftsführung von Sanofi in Deutschland und Leiterin der Länderorganisationen Deutschland, Schweiz und Österreich: „Michael Kubischik trägt seit 23 Jahren in unterschiedlichen Rollen lokal und global zum langfristigen unternehmerischen Erfolg von Sanofi bei. Ich schätze seine lösungsorientierte Art sehr. Damit hat er zahlreiche strategische Projekte vorangetrieben, wie beispielsweise unsere konzernweite Neuausrichtung, und diverse Teams aufgebaut – zuletzt als Leiter unserer Niederlassung in der Schweiz. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Michael und wünsche ihm für seine zusätzliche Rolle in Österreich viel Erfolg.“