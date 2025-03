Clifford Chance berät KNM beim Verkauf von Borsig an NGK

Malaysia/Deutschland/Japan. Kanzlei Clifford Chance hat KNM aus Malaysia beim Verkauf der deutschen Borsig Gruppe an die japanische NGK beraten.

Die Anwaltssozietät Clifford Chance hat die KNM Group Berhad mit Sitz in Malaysia beim Verkauf der deutschen Borsig Gruppe an die japanische NGK Insulators, Ltd. beraten, so eine Aussendung.

Die Unternehmen

KNM ist in den Bereichen Projektmanagement, Ingenieurwesen, Fertigung und Bau aktiv. Borsig ist ein deutsches Maschinenbauunternehmen, das sich auf Lösungen für Prozess- und Membrantechnologie, Kompressoren, Druckbehälter, Wärmetauscher und Ventile spezialisiert hat. Der Hauptsitz des im Jahr 1837 gegründeten Unternehmens ist in Berlin.

Sowohl die Käufer- als auch die Verkäufergruppe sind an den jeweiligen Börsen ihrer Länder notiert. Der Abschluss der Transaktion unterliege den üblichen behördlichen Genehmigungen. Das Clifford Chance-Team, das KNM bei dieser Transaktion berät, stand unter der Leitung von Partner Jörg Rhiel (Corporate, Frankfurt).