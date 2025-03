Cybersecurity: Der Cloud gehen die Sicherheitskräfte aus

Deine & meine Daten. Es herrscht Fachkräftemangel bei IT-Sicherheitsprofis für die Cloud, so eine Umfrage von Fortinet: 76 % der österreichischen Unternehmen seien direkt betroffen.

Ein neuer Bericht von Fortinet kommt zu dem Ergebnis, dass die zunehmende Popularität von Cloud-Diensten mit erheblichen Herausforderungen im Bereich Cybersecurity einhergeht. Insbesondere der Fachkräftemangel macht Unternehmen zu schaffen, wie der „2025 State of Cloud Security Report“ von Fortinet, durchgeführt von Cybersecurity Insiders, zeigt.

„Der Mangel an Cybersecurity-Profis beeinträchtigt die Fähigkeit von Unternehmen, ihre Umgebungen zu schützen, insbesondere Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen. Das bereitet nicht nur weitestgehend Kopfzerbrechen am Markt, sondern ist auch ein echter Hemmschuh für Innovationen“, so Markus Hirsch, Manager System Engineering bei Fortinet in Österreich.

Fachkräftemangel behindert Cloud-Expansion

Die Ergebnisse im Detail:

Laut Report nutzen 82 % aller Unternehmen und Organisationen ein Cloud-Service in Form einer hybriden oder Multi-Cloud.

Die Zahl der hybriden Umgebungen, die On-Premises-Server mit öffentlichen Cloud-Diensten kombinieren, ist im Vergleich zum Vorjahr auf 54 % gestiegen.

60 % der Befragten betrachten Cybersecurity- und Compliance-Herausforderungen als die größten Hindernisse für eine weitere Cloud-Expansion.

Der Report, der auf Interviews mit über 800 Cybersecurity-Profis aus Unternehmen unterschiedlicher Branchen basiert, zeigt die Schwierigkeiten bei der Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter:

95 % der Befragten gaben an, beunruhigt über den Mangel an Cybersecurity-Profis zu sein.

76 % sehen sich direkt von dem Fachkräftemangel betroffen, da sie deswegen keine neuen Cloud-Anwendungen einführen können.

Nur 36 % der Befragten zeigten sich zuversichtlich, dass ihr Unternehmen und Organisation in der Lage ist, cloudbasierte Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und darauf zu reagieren.

63 % wollen Investitionen erhöhen

Trotz dieser Herausforderungen zeigt der Bericht auch ein gesteigertes Bewusstsein für die Risiken. Cybersicherheit werde höher priorisiert, die Investitionen in diesem Bereich steigen: